https://1prime.ru/20251217/rosstat-865647488.html

Цены на бензин в России снижаются шестую неделю подряд

Цены на бензин в России снижаются шестую неделю подряд - 17.12.2025, ПРАЙМ

Цены на бензин в России снижаются шестую неделю подряд

Средняя розничная цена бензина в России снижается шестую неделю подряд: с 8 по 15 декабря она опустилась на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,7 рубля за литр, а... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T19:13+0300

2025-12-17T19:13+0300

2025-12-17T19:13+0300

экономика

тыва

красноярский край

рф

александр новак

росстат

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается шестую неделю подряд: с 8 по 15 декабря она опустилась на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,7 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,24%, или на 18 копеек - до 75,76 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,17%, или на 9 копеек, до 64,76 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,13%, или на 10 копеек - до 75,58 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,13%, до 61,46 рубля за литр, Аи-95 - на 0,07%, до 66,76 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,12% - до 88,77 рубля. Общая инфляция в стране со 9 по 15 декабря составила 0,05%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 35 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Тыве (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%). Рост цен наблюдался в 12 субъектах РФ, более всего - в Магаданской области (+3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали в понедельник РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.

https://1prime.ru/20251214/oplata-865528480.html

тыва

красноярский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тыва, красноярский край, рф, александр новак, росстат, бензин