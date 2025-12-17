Цены на бензин в России снижаются шестую неделю подряд

https://1prime.ru/20251217/rosstat-865647488.html
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается шестую неделю подряд: с 8 по 15 декабря она опустилась на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,7 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,24%, или на 18 копеек - до 75,76 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,17%, или на 9 копеек, до 64,76 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,13%, или на 10 копеек - до 75,58 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,13%, до 61,46 рубля за литр, Аи-95 - на 0,07%, до 66,76 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,12% - до 88,77 рубля. Общая инфляция в стране со 9 по 15 декабря составила 0,05%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 35 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Тыве (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%). Рост цен наблюдался в 12 субъектах РФ, более всего - в Магаданской области (+3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали в понедельник РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
