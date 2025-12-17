Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей - 17.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей - 17.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей
В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней... | 17.12.2025, ПРАЙМ
курсы валют
доллар сша
рынок
минфин
фнб
банк россии
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней границе, а в каком к нижней, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.По ее словам, основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов."В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", - говорит Наталья Пырьева.Нижняя граница диапазона предполагает сценарий с улучшением в геополитике: достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, приток зарубежного капитала. Однако по мере открытия рынков произойдет отток капитала из России, что окажет давление на рубль.Верхняя граница диапазона – негативный сценарий, который закладывает в себя ухудшение обстановки в геополитике, усиление санкционного режима, еще бОльшее давление на российский экспорт, заключила аналитик.
курсы валют, доллар сша, рынок, минфин, фнб, банк россии
Курсы валют, Доллар США, Рынок, Минфин, ФНБ, Банк России
02:02 17.12.2025
 
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей

Аналитик Пырьева назвала диапазон для рубля в 2026 году: 90-100 за доллар

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней границе, а в каком к нижней, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
По ее словам, основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов.
  • Планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов, что приведет к активизации потребительского спроса и восстановления импорта, а значит, спроса на валюту;
  • Слабая динамика цен на нефть сужает экспортные притоки валюты в страну, что в сочетании со снижением ключевой ставки будет отражаться в сокращении объема продаж экспортной выручки. Дополнительные объемы предложения валюты сократятся из-за отсутствия требования об обязательной продаже валютной выручки;
  • Сокращение объема чистых продаж валюты со стороны Банка России и Минфина в рамках зеркалирования использования средств ФНБ с 2026 года также будет сокращать объем предложения валюты на внутреннем рынке.
"В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", - говорит Наталья Пырьева.
Нижняя граница диапазона предполагает сценарий с улучшением в геополитике: достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, приток зарубежного капитала. Однако по мере открытия рынков произойдет отток капитала из России, что окажет давление на рубль.
Верхняя граница диапазона – негативный сценарий, который закладывает в себя ухудшение обстановки в геополитике, усиление санкционного режима, еще бОльшее давление на российский экспорт, заключила аналитик.
 
Курсы валютДоллар СШАРынокМинфинФНББанк России
 
 
