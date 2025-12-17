https://1prime.ru/20251217/rubl-865601213.html

Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей

2025-12-17T02:02+0300

курсы валют

доллар сша

рынок

минфин

фнб

банк россии

МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней границе, а в каком к нижней, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.По ее словам, основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов."В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", - говорит Наталья Пырьева.Нижняя граница диапазона предполагает сценарий с улучшением в геополитике: достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, приток зарубежного капитала. Однако по мере открытия рынков произойдет отток капитала из России, что окажет давление на рубль.Верхняя граница диапазона – негативный сценарий, который закладывает в себя ухудшение обстановки в геополитике, усиление санкционного режима, еще бОльшее давление на российский экспорт, заключила аналитик.

2025

Новости

курсы валют, доллар сша, рынок, минфин, фнб, банк россии