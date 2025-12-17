https://1prime.ru/20251217/rubl-865601213.html
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей
2025-12-17T02:02+0300
2025-12-17T02:02+0300
2025-12-17T02:02+0300
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней границе, а в каком к нижней, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.По ее словам, основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов."В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", - говорит Наталья Пырьева.Нижняя граница диапазона предполагает сценарий с улучшением в геополитике: достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, приток зарубежного капитала. Однако по мере открытия рынков произойдет отток капитала из России, что окажет давление на рубль.Верхняя граница диапазона – негативный сценарий, который закладывает в себя ухудшение обстановки в геополитике, усиление санкционного режима, еще бОльшее давление на российский экспорт, заключила аналитик.
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. В 2026 году курс рубля перейдет от укрепления к умеренному снижению. Ожидаемый диапазон – 90-100 рублей за доллар. В каком случае курс будет ближе к верхней границе, а в каком к нижней, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
Курс уже не тот. Доллар вот-вот начнет наступление на рубль
По ее словам, основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов.
- Планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов, что приведет к активизации потребительского спроса и восстановления импорта, а значит, спроса на валюту;
- Слабая динамика цен на нефть сужает экспортные притоки валюты в страну, что в сочетании со снижением ключевой ставки будет отражаться в сокращении объема продаж экспортной выручки. Дополнительные объемы предложения валюты сократятся из-за отсутствия требования об обязательной продаже валютной выручки;
- Сокращение объема чистых продаж валюты со стороны Банка России и Минфина в рамках зеркалирования использования средств ФНБ с 2026 года также будет сокращать объем предложения валюты на внутреннем рынке.
"В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", - говорит Наталья Пырьева.
Нижняя граница диапазона предполагает сценарий с улучшением в геополитике: достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, приток зарубежного капитала. Однако по мере открытия рынков произойдет отток капитала из России, что окажет давление на рубль.
Верхняя граница диапазона – негативный сценарий, который закладывает в себя ухудшение обстановки в геополитике, усиление санкционного режима, еще бОльшее давление на российский экспорт, заключила аналитик.