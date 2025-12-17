https://1prime.ru/20251217/rubl-865628905.html
Рубль в начале торгов снижается к юаню
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,28 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,28 рубля.