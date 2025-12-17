Россия в 2026 году планирует выловить примерно пять миллионов тонн рыбы

https://1prime.ru/20251217/ryba-865646072.html
2025-12-17T18:26+0300
2025-12-17T18:26+0300
2025-12-17T18:27+0300
экономика
россия
александр панин
рыбный союз
росрыболовство
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия выловит в 2026 году в районе 5 миллионов тонн рыбы, что сопоставимо с уровнем этого года, рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин. "Немножко о планах на 2026 год. Мы ожидаем вылов на уровне 2025 года - в районе 5 миллионов тонн. Никаких серьезных колебаний не предвидится", - сказал он. Панин отметил, что следующий год для лососевых будет "не рыбным". При этом давать прогноз по лососевым пока рано. Также он выразил надежду на возобновление промысла востребованной у россиян сайры. "У нас из таких значимых вещей, это вроде бы как возвращается сайра. И в следующем году, надеюсь, промысел этого вида, очень востребованного россиянами, будет повышаться", - отметил председатель Рыбного союза. В конце ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями.
россия, александр панин, рыбный союз, росрыболовство
Экономика, РОССИЯ, Александр Панин, Рыбный союз, Росрыболовство
Рыбный союз: российский вылов в следующем году ожидается на уровне 2025 года, 5 млн тонн
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия выловит в 2026 году в районе 5 миллионов тонн рыбы, что сопоставимо с уровнем этого года, рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Немножко о планах на 2026 год. Мы ожидаем вылов на уровне 2025 года - в районе 5 миллионов тонн. Никаких серьезных колебаний не предвидится", - сказал он.
Панин
отметил, что следующий год для лососевых будет "не рыбным". При этом давать прогноз по лососевым пока рано.
Также он выразил надежду на возобновление промысла востребованной у россиян сайры.
"У нас из таких значимых вещей, это вроде бы как возвращается сайра. И в следующем году, надеюсь, промысел этого вида, очень востребованного россиянами, будет повышаться", - отметил председатель Рыбного союза
.
В конце ноября глава Росрыболовства
Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями.
