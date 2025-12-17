Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2026 году планирует выловить примерно пять миллионов тонн рыбы - 17.12.2025
Россия в 2026 году планирует выловить примерно пять миллионов тонн рыбы
2025-12-17T18:26+0300
2025-12-17T18:27+0300
экономика
россия
александр панин
рыбный союз
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия выловит в 2026 году в районе 5 миллионов тонн рыбы, что сопоставимо с уровнем этого года, рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин. "Немножко о планах на 2026 год. Мы ожидаем вылов на уровне 2025 года - в районе 5 миллионов тонн. Никаких серьезных колебаний не предвидится", - сказал он. Панин отметил, что следующий год для лососевых будет "не рыбным". При этом давать прогноз по лососевым пока рано. Также он выразил надежду на возобновление промысла востребованной у россиян сайры. "У нас из таких значимых вещей, это вроде бы как возвращается сайра. И в следующем году, надеюсь, промысел этого вида, очень востребованного россиянами, будет повышаться", - отметил председатель Рыбного союза. В конце ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями.
россия, александр панин, рыбный союз, росрыболовство
Экономика, РОССИЯ, Александр Панин, Рыбный союз, Росрыболовство
18:26 17.12.2025 (обновлено: 18:27 17.12.2025)
 
Россия в 2026 году планирует выловить примерно пять миллионов тонн рыбы

Рыбный союз: российский вылов в следующем году ожидается на уровне 2025 года, 5 млн тонн

© РИА Новости . Сергей Красноухов
Добыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия выловит в 2026 году в районе 5 миллионов тонн рыбы, что сопоставимо с уровнем этого года, рассказал журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Немножко о планах на 2026 год. Мы ожидаем вылов на уровне 2025 года - в районе 5 миллионов тонн. Никаких серьезных колебаний не предвидится", - сказал он.
Панин отметил, что следующий год для лососевых будет "не рыбным". При этом давать прогноз по лососевым пока рано.
Также он выразил надежду на возобновление промысла востребованной у россиян сайры.
"У нас из таких значимых вещей, это вроде бы как возвращается сайра. И в следующем году, надеюсь, промысел этого вида, очень востребованного россиянами, будет повышаться", - отметил председатель Рыбного союза.
В конце ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями.
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
России неинтересно возобновление сотрудничества с ЕС в области рыболовства
11 ноября, 07:38
11 ноября, 07:38
 
ЭкономикаРОССИЯАлександр ПанинРыбный союзРосрыболовство
 
 
