Рынок услуг в сфере кибербезопасности растет вдвое быстрее глобального

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок услуг в сфере кибербезопасности растет вдвое быстрее глобального, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика информационной безопасности: логика принятия решений и роль руководителей служб ИБ в формировании бюджета", с которым ознакомилось РИА Новости. "Глобальный рынок решений и услуг в сфере кибербезопасности устойчиво растет. По оценкам тройки крупнейших консалтинговых компаний, его объем к 2030 году может достигнуть 350-500 миллиардов долларов при среднегодовых темпах роста 9%-14%. На этом фоне российский рынок кибербезопасности занимает особое положение и растет вдвое быстрее", - говорится в документе. Авторы приводят данные Банка России, согласно которым в 2024 году зафиксировано более 750 кибератак на финансовые компании в России, а в первом полугодии 2025 года их число выросло еще на 13%. На этом фоне компании активно наращивают инвестиции в кибербезопасность. "Рост быстрее темпов инфляции происходит практически в половине компаний. Сокращение финансирования или сохранение его без изменений представляет собой редкое исключение, затрагивающее около 11% организаций", - отмечается в документе. Авторы указывают на две причины роста бюджетов на информационную безопасность: это реальные случаи взломов в компаниях, а также необходимость замещения западных решений отечественными аналогами. Однако эффективность этих инвестиций, по мнению авторов, часто остается вне фокуса внимания менеджмента. Топ-менеджеры воспринимают кибербезопасность преимущественно как статью затрат, а не как фактор создания ценности, и требуют ответа только об использованных ресурсах, а не о количестве отраженных атак или о снижении рисков. Директора кибербезопасности, как правило, верно оценивают риски, но не могут донести свою позицию до руководства, поскольку редко участвуют в принятии решений.

