Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52% - 17.12.2025
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52% - 17.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52%
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,52%, следует из данных Московской биржи. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:07+0300
2025-12-17T19:07+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,52%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,52%, до 2759,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,78% до 1116,21 пункта, долларовый РТС – на 1,70%, до 1081,57 пункта.
19:07 17.12.2025
 
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,52%, до 2759,73 пункта

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,52%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,52%, до 2759,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,78% до 1116,21 пункта, долларовый РТС – на 1,70%, до 1081,57 пункта.
Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций
11:05
 
