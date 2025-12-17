Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,52%

https://1prime.ru/20251217/rynok-865647063.html
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,52%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,52%, до 2759,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,78% до 1116,21 пункта, долларовый РТС – на 1,70%, до 1081,57 пункта.
