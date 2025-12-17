Российский рынок акций умеренно снизился в середине недели
Российский рынок акций в среду снизился, удержавшись выше 2750 пунктов по главному индексу
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился, удержавшись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Под давлением
Российский рынок акций в основную сессию среды торговался преимущественно ниже уровня предыдущего закрытия. Однако индекс Мосбиржи удержался выше уровня 2750 пунктов, хотя в течение дня и опускался ниже него.
"Индекс Мосбиржи начал торги среды в плюсе, однако развить рост не удалось, и рынок вошел в коррекцию. Виной тому геополитика и инфляционная статистика. По сообщениям СМИ, США готовят новые санкции против РФ. Негативом могли также выступить данные ЦБ по инфляционным ожиданиям в декабре – они достигли 13,7%, максимума за 10 месяцев. Это важный ориентир для регулятора при принятии решений по ключевой ставке" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.41 мск повышалась на 1,4% - до 59,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 98,3 пункта.
Прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от ее минимумов, но оставались ниже пробитых в течение дня поддержек 2760 пунктов и 1080 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В середине недели инвесторы оценивали новости о возможном расширении санкций США против России. В то же время к вечеру в СМИ появились сообщения о том, что вопрос конфискации замороженных российских активов не будет стоять на повестке саммита ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Геополитический фон остается неопределенным, что также дает некоторые поводы для оптимизма", - добавляет она.
Рынок будет оценивать новости с полей саммита ЕС 18-19 декабря, где будут обсуждаться вопросы использования замороженных российских активов, считает Шепелев. Ожидания по индексу Мосбиржи на 18 декабря – 2700-2800 пунктов, добавляет он.