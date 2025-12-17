https://1prime.ru/20251217/sanktsii-865633857.html
В Кремле заявили, что любые санкции вредят налаживанию отношений с США
В Кремле заявили, что любые санкции вредят налаживанию отношений с США - 17.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что любые санкции вредят налаживанию отношений с США
Любые санкции вредят процессу налаживания отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:54+0300
2025-12-17T12:54+0300
2025-12-17T12:54+0300
россия
общество
сша
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Любые санкции вредят процессу налаживания отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любые санкции вредят, вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о влиянии возможного введения новых санкций против России на отношения с американской стороной.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , США, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что любые санкции вредят налаживанию отношений с США
Песков заявил, что любые санкции вредят процессу налаживания отношений России и США