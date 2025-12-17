https://1prime.ru/20251217/sanktsii-865633857.html

В Кремле заявили, что любые санкции вредят налаживанию отношений с США

россия

общество

сша

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Любые санкции вредят процессу налаживания отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любые санкции вредят, вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о влиянии возможного введения новых санкций против России на отношения с американской стороной.

россия, общество , сша, рф, дмитрий песков