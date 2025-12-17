https://1prime.ru/20251217/serbija-865620635.html
Сербия впервые за многие годы не примет участия в саммите ЕС
БЕЛГРАД, 17 дек – ПРАЙМ. Представители Сербии впервые за многие годы не примут участия в саммите ЕС - Западные Балканы в Брюсселе, чтобы избежать внешнего давления, заявил сербский президент Александр Вучич.
В Брюсселе в среду запланирован саммит лидеров стран Западных Балкан и представителей ЕС во главе с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой европейской дипломатии Кайей Каллас.
"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой не поедем на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербия, так что Западные Балканы будут без Сербии… Такое решение я принял, чтобы никто другой не был виноват, и чтобы правительство не подвергалось какому-либо давлению", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он добавил, что в последние 24 часа разговаривал по телефону с рядом европейских лидеров, включая председателя Евросовета, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которых поблагодарил "за уважение Сербии".
"Вне зависимости от того, что знаю, что это решение вызовет критику, как в Брюсселе, так и у тех, кто всегда критикует и когда не знает, что точно критикует. Верю, что тем самым защищаю Сербию и ее интересы, потому что мы должны показать, что мы сделали, а мы сделали многое", - отметил сербский лидер.
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 9 декабря, что вступление Сербии в ЕС должно стать геополитическим решением, как было с другими странами, принятыми в Евросоюз немногим более 10 лет назад.
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил 12 ноября, что официальный Белград выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, остальные 20-30% требований относятся, прежде всего, к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств. В конце ноября на саммите лидеров стран Западных Балкан в Тиране он сообщил, что правительство и парламент Сербии входят в ускоренный процесс евроинтеграции.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
