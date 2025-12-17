Цена на серебро впервые превысила 67 долларов за унцию

https://1prime.ru/20251217/serebro-865651125.html
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает почти на 6%, показатель впервые в истории превысил отметку в 67 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.46 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,75% к предыдущему закрытию - до 66,965 доллара за унцию, минутами ранее значение достигло рекордного значения в 67,035 доллара.
