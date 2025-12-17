https://1prime.ru/20251217/sim-karty-865651258.html
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт
2025-12-17T20:57+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт с момента запуска услуги - 1 сентября, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт… Сервис доступен с 1 сентября этого года", - сообщил он. Так, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя человека и, как следствие, использовать ее в мошеннических схемах. Вице-премьер отметил важность, что новые меры по защите граждан от кибермошенников дают результаты. По его словам, с июля этого года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений: за 9 месяцев 2025 года их число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
