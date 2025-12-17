Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/sim-karty-865651258.html
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт - 17.12.2025, ПРАЙМ
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт
Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт с момента запуска услуги - 1 сентября, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T20:57+0300
2025-12-17T20:57+0300
экономика
технологии
финансы
банки
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864242346_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b4b51d6fe53b2519a8c6469f5333631.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт с момента запуска услуги - 1 сентября, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт… Сервис доступен с 1 сентября этого года", - сообщил он. Так, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя человека и, как следствие, использовать ее в мошеннических схемах. Вице-премьер отметил важность, что новые меры по защите граждан от кибермошенников дают результаты. По его словам, с июля этого года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений: за 9 месяцев 2025 года их число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
https://1prime.ru/20251217/mishustin-865640795.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864242346_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e099f84ddf9697ed09a9ec166728f61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, рф, дмитрий григоренко
Экономика, Технологии, Финансы, Банки, РФ, Дмитрий Григоренко
20:57 17.12.2025
 
Около миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт

Григоренко: около миллиона россиян с 1 сентября установили самозапрет на новые сим-карты

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Yota
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи Билайн, Мегафон, МТС и Yota - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Yota. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт с момента запуска услуги - 1 сентября, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Порядка 1 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу новых сим-карт… Сервис доступен с 1 сентября этого года", - сообщил он.
Так, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя человека и, как следствие, использовать ее в мошеннических схемах.
Вице-премьер отметил важность, что новые меры по защите граждан от кибермошенников дают результаты. По его словам, с июля этого года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений: за 9 месяцев 2025 года их число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты
16:03
 
ЭкономикаТехнологииФинансыБанкиРФДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала