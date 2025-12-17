С Артура Смольянинова начали принудительно взыскивать 16 тысяч рублей

https://1prime.ru/20251217/smoljaninov-865623943.html

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Приставы начали принудительно взыскивать с актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) долг в 16 тысяч рублей за неоплату в срок штрафов, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В ноябре сообщалось, что судебный участок района Коньково в Москве оштрафовал Смольянинова на 3 тысячи рублей и 5 тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов, а затем удвоил эту сумму за уклонение от исполнения административного наказания. Сумма штрафов выросла до 6 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Указывалось, что актер не оплатил парковку и проезд по платной дороге. Согласно материалам приставов, 19 ноября и 21 ноября на Смольянинова завели два исполнительных производства, по которым с него взыскиваются "задолженности по исполнительным документам" на 6 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. Более того, по данным на 16 декабря, со Смольянинова с 25 сентября взыскивают "задолженность по кредитным платежам" почти на 95 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма долга актера превышает 110 тысяч рублей. Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также о возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.

