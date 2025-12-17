Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/sokurov-865623670.html
Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным
Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным - 17.12.2025, ПРАЙМ
Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным
Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после заседания Совета по развитию... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T03:50+0300
2025-12-17T03:50+0300
россия
экономика
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865623670.jpg?1765932625
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря. Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе. "Прямо скажем, у президента, я думаю, сейчас воз и маленькая тележка проблем и без обсуждения текста моего выступления. Я думаю, что когда найдет на это время и если сочтет нужным, наверное, мне позвонят и разговор состоится. Надеюсь, у президента будет время", - сказал Сокуров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , Владимир Путин
03:50 17.12.2025
 

Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря. Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе.
"Прямо скажем, у президента, я думаю, сейчас воз и маленькая тележка проблем и без обсуждения текста моего выступления. Я думаю, что когда найдет на это время и если сочтет нужным, наверное, мне позвонят и разговор состоится. Надеюсь, у президента будет время", - сказал Сокуров.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала