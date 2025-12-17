https://1prime.ru/20251217/sokurov-865623670.html

Сокуров рассказал, что после встречи с СПЧ еще не говорил с Путиным

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря. Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе. "Прямо скажем, у президента, я думаю, сейчас воз и маленькая тележка проблем и без обсуждения текста моего выступления. Я думаю, что когда найдет на это время и если сочтет нужным, наверное, мне позвонят и разговор состоится. Надеюсь, у президента будет время", - сказал Сокуров.

