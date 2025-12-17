https://1prime.ru/20251217/ssha-865621999.html

США пригрозили ЕС ответными мерами, если ЕС продолжит ограничивать компании

2025-12-17T02:04+0300

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. "Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении ограничения, сдерживания и снижения конкурентоспособности американских поставщиков услуг с помощью дискриминационных мер, Соединенные Штаты не будут иметь иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", - написал Грир в соцсети X. Чиновник напомнил, что американское законодательство предусматривает введение пошлин и ограничений на услуги иностранных поставщиков при необходимости. "Соединенные Штаты будут применять аналогичный подход к другим странам, которые следуют стратегии ЕС в этой области", - добавил чиновник. Грир также отметил, что, несмотря на действия Брюсселя, "поставщики услуг из ЕС на протяжении десятилетий могли свободно работать в США". Среди таких компаний он перечислил Accenture, DHL, Siemens, SAP и другие. Еврокомиссия 5 декабря оштрафовала платформу X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. На следующий день Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. В ноябре глава минторга США Говард Латник заявил, что ЕС стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий. Он отметил, что если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий.

2025

Новости

