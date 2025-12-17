https://1prime.ru/20251217/ssha-865621999.html
США пригрозили ЕС ответными мерами, если ЕС продолжит ограничивать компании
США пригрозили ЕС ответными мерами, если ЕС продолжит ограничивать компании - 17.12.2025, ПРАЙМ
США пригрозили ЕС ответными мерами, если ЕС продолжит ограничивать компании
США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T02:04+0300
2025-12-17T02:04+0300
2025-12-17T02:04+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
dhl
siemens
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865621999.jpg?1765926277
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
"Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении ограничения, сдерживания и снижения конкурентоспособности американских поставщиков услуг с помощью дискриминационных мер, Соединенные Штаты не будут иметь иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", - написал Грир в соцсети X.
Чиновник напомнил, что американское законодательство предусматривает введение пошлин и ограничений на услуги иностранных поставщиков при необходимости.
"Соединенные Штаты будут применять аналогичный подход к другим странам, которые следуют стратегии ЕС в этой области", - добавил чиновник.
Грир также отметил, что, несмотря на действия Брюсселя, "поставщики услуг из ЕС на протяжении десятилетий могли свободно работать в США". Среди таких компаний он перечислил Accenture, DHL, Siemens, SAP и другие.
Еврокомиссия 5 декабря оштрафовала платформу X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. На следующий день Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
В ноябре глава минторга США Говард Латник заявил, что ЕС стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий.
Он отметил, что если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий.
сша
брюссель
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, dhl, siemens
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, DHL, Siemens
США пригрозили ЕС ответными мерами, если ЕС продолжит ограничивать компании
Торговый представитель США Грир: США не оставят выбора, кроме ответных мер ЕС
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
"Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении ограничения, сдерживания и снижения конкурентоспособности американских поставщиков услуг с помощью дискриминационных мер, Соединенные Штаты не будут иметь иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", - написал Грир в соцсети X.
Чиновник напомнил, что американское законодательство предусматривает введение пошлин и ограничений на услуги иностранных поставщиков при необходимости.
"Соединенные Штаты будут применять аналогичный подход к другим странам, которые следуют стратегии ЕС в этой области", - добавил чиновник.
Грир также отметил, что, несмотря на действия Брюсселя, "поставщики услуг из ЕС на протяжении десятилетий могли свободно работать в США". Среди таких компаний он перечислил Accenture, DHL, Siemens, SAP и другие.
Еврокомиссия 5 декабря оштрафовала платформу X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. На следующий день Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
В ноябре глава минторга США Говард Латник заявил, что ЕС стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий.
Он отметил, что если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий.