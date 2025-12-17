Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/ssha-865622676.html
США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц
США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц - 17.12.2025, ПРАЙМ
США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T02:28+0300
2025-12-17T02:28+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
фридрих мерц
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865622676.jpg?1765927736
БЕРЛИН, 17 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и "защищать" ее как одну из стран альянса. Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. "Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?". По его словам, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня. "И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил Мерц. Он сослался на принявших участие в переговорах от США спецпосланника Трампа Уиткоффа и Кушнера. "Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя еще раз подтвердил это (гарантии безопасности для Украины - ред.)", - сказал Мерц. При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут быть увязаны с отказом от территорий. "Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование (о гарантиях безопасности - ред.), если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, Мерц предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю", а также об ответе на "вторжения и атаки". "Мы еще не дошли до этого, но то, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, я считаю значительной новой позицией США", - заключил Мерц. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, фридрих мерц, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, ес, всу
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, ЕС, ВСУ
02:28 17.12.2025
 
США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц: США согласились предоставить Украине гарантии безопасности

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 17 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и "защищать" ее как одну из стран альянса.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
"Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?".
По его словам, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня.
"И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил Мерц.
Он сослался на принявших участие в переговорах от США спецпосланника Трампа Уиткоффа и Кушнера.
"Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя еще раз подтвердил это (гарантии безопасности для Украины - ред.)", - сказал Мерц.
При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут быть увязаны с отказом от территорий.
"Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование (о гарантиях безопасности - ред.), если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, Мерц предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю", а также об ответе на "вторжения и атаки".
"Мы еще не дошли до этого, но то, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, я считаю значительной новой позицией США", - заключил Мерц.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевФридрих МерцСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОЕСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала