https://1prime.ru/20251217/ssha-865622676.html

США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц

США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц - 17.12.2025, ПРАЙМ

США согласились предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T02:28+0300

2025-12-17T02:28+0300

2025-12-17T02:28+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

сша

киев

фридрих мерц

стив уиткофф

джаред кушнер

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865622676.jpg?1765927736

БЕРЛИН, 17 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и "защищать" ее как одну из стран альянса. Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. "Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?". По его словам, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня. "И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил Мерц. Он сослался на принявших участие в переговорах от США спецпосланника Трампа Уиткоффа и Кушнера. "Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя еще раз подтвердил это (гарантии безопасности для Украины - ред.)", - сказал Мерц. При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут быть увязаны с отказом от территорий. "Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование (о гарантиях безопасности - ред.), если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, Мерц предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю", а также об ответе на "вторжения и атаки". "Мы еще не дошли до этого, но то, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, я считаю значительной новой позицией США", - заключил Мерц. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, киев, фридрих мерц, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, ес, всу