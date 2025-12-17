https://1prime.ru/20251217/ssha-865647201.html

Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками

Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками - 17.12.2025, ПРАЙМ

Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T19:10+0300

2025-12-17T19:10+0300

2025-12-17T19:10+0300

экономика

рф

минфин сша

финансы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d18ca0ad6715e39d05644382432527c3.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ. "Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20251215/minfin-865578717.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, минфин сша, финансы, сша