Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/ssha-865647201.html
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками - 17.12.2025, ПРАЙМ
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:10+0300
2025-12-17T19:10+0300
экономика
рф
минфин сша
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d18ca0ad6715e39d05644382432527c3.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ. "Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251215/minfin-865578717.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e636ce6072b2de878532b1bb7c47eee4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, минфин сша, финансы, сша
Экономика, РФ, Минфин США, Финансы, США
19:10 17.12.2025
 
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками

США до июня 2026 г разрешили операции с российскими банками, связанными с атомным сектором

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.
"Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
15 декабря, 21:04
 
ЭкономикаРФМинфин СШАФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала