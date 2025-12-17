https://1prime.ru/20251217/ssha-865647201.html
Минфин США разрешил операции по атомной энергетике с российскими банками
экономика
рф
минфин сша
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d18ca0ad6715e39d05644382432527c3.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ. "Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе.
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.
"Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе.
