Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование после дела Долиной

2025-12-17T17:10+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Заметный рост спроса на титульное страхование недвижимости в России наблюдается с прошлого года и связан не только с резонансным "делом Долиной", рассказали РИА Новости представители страховых компаний. "В последние три года спрос на титульное страхование демонстрирует рост. Основной прирост пришелся на 2024 год: количество заявок на титульное страхование увеличилось на 80% по сравнению с 2023 годом. В этом году темпы роста спроса на добровольное страхование титула сохраняются", - рассказала начальник Управления андеррайтинга ипотечных и титульных рисков компании "Росгосстрах" Жанна Моторина. Полис титульного страхования защищает владельца недвижимости от риска утраты права собственности, которые связаны чаще всего с юридическими проблемами из-за истории объекта недвижимости. Поэтому такая страховка бывает востребована в сделках с недвижимостью на вторичном рынке. Объектом страховой защиты выступает не сама недвижимость, а права на неё, которые переходят от предыдущего владельца. После прекращения массовых программ льготной ипотеки, которые распространялись только на новостройки, выросла доля сделок на вторичном рынке, соответственно, и интерес к титульному страхованию, объяснила Моторина. Однако она признала, что в последние месяцы спрос на такие продукты подогрел и вызвавшее большой резонанс в прессе дело певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников, а потом оспаривала сделку в суде. С этими выводами согласны в "Согазе". "В последнее время мы фиксируем рост числа запросов на оформление данной услуги как со стороны физических лиц, так и агентств недвижимости, риелторов", - рассказали в компании. Покупка страховки – это осознанный выбор, и спрос на такие продукты в большей степени зависит от общей финансовой культуры потребителей, чем от разовых громких событий, уверен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. "История с квартирой Ларисы Долиной не станет значительным драйвером роста титульного страхования в России. Во-первых, Верховный суд поставил важную точку своим вчерашним решением, которое во-многом снижает риски заключения сделок", - сказал он. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. "Резонансные события, такие, как пожары, кибератаки, прилет БПЛА могут быть катализатором в моменте и влиять на продажи полисов небольшими всплесками, но в долгосрочную работают тренды не эмоциональных приобретений, а осознанных решений по страхованию, если хотите, роста культуры страхования и защиты от рисков", – заявил эксперт.
