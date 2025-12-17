Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев - 17.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251217/strakhovye-865614410.html
Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев
Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев - 17.12.2025, ПРАЙМ
Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев
Страховые компании Cбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 миллиарда... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:01+0300
2025-12-17T11:01+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страховые компании Cбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 миллиарда рублей по договорам страхования.За 11 месяцев года "СберСтрахование жизни" выплатила по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 822,5 миллиардов рублей. Россияне получили выплаты по программам накопительного страхования жизни (НСЖ) на сумму 404,1 миллиард рублей, по договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей — на 398,1 миллиард, а по кредитному и ипотечному страхованию жизни — на 20,6 миллиардов.СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 миллиардов рублей. Из них 14,4 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 6,5 миллиардов — корпоративного, а оставшиеся 1,9 миллиардов направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования."Для нас страхование — это не формальность, а инструмент помощи в сложных жизненных ситуациях, и поэтому мы системно инвестируем в технологии и процессы, чтобы человек получал поддержку максимально быстро и проактивно — тогда, когда она ему действительно нужна", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Страховые компании Сбера постоянно сокращают сроки урегулирования и в текущем году по ряду продуктов начали выплачивать компенсации за пять минут. Этого удалось добиться благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс урегулирования.
11:01 17.12.2025
 
Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев

Страховые компании Сбера выплатили клиентам 845 миллиардов рублей в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страховые компании Cбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 миллиарда рублей по договорам страхования.
За 11 месяцев года "СберСтрахование жизни" выплатила по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 822,5 миллиардов рублей. Россияне получили выплаты по программам накопительного страхования жизни (НСЖ) на сумму 404,1 миллиард рублей, по договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей — на 398,1 миллиард, а по кредитному и ипотечному страхованию жизни — на 20,6 миллиардов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Голикова рассказала о росте максимальных сумм страховых выплат
26 ноября, 12:22
СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 миллиардов рублей. Из них 14,4 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 6,5 миллиардов — корпоративного, а оставшиеся 1,9 миллиардов направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования.
"Для нас страхование — это не формальность, а инструмент помощи в сложных жизненных ситуациях, и поэтому мы системно инвестируем в технологии и процессы, чтобы человек получал поддержку максимально быстро и проактивно — тогда, когда она ему действительно нужна", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Страховые компании Сбера постоянно сокращают сроки урегулирования и в текущем году по ряду продуктов начали выплачивать компенсации за пять минут. Этого удалось добиться благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс урегулирования.
 
