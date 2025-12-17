https://1prime.ru/20251217/strakhovye-865614410.html

Страховые компании Сбера рассказали о выплатах клиентам за 11 месяцев

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страховые компании Cбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 миллиарда рублей по договорам страхования.За 11 месяцев года "СберСтрахование жизни" выплатила по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 822,5 миллиардов рублей. Россияне получили выплаты по программам накопительного страхования жизни (НСЖ) на сумму 404,1 миллиард рублей, по договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей — на 398,1 миллиард, а по кредитному и ипотечному страхованию жизни — на 20,6 миллиардов.СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 миллиардов рублей. Из них 14,4 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 6,5 миллиардов — корпоративного, а оставшиеся 1,9 миллиардов направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования."Для нас страхование — это не формальность, а инструмент помощи в сложных жизненных ситуациях, и поэтому мы системно инвестируем в технологии и процессы, чтобы человек получал поддержку максимально быстро и проактивно — тогда, когда она ему действительно нужна", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.Страховые компании Сбера постоянно сокращают сроки урегулирования и в текущем году по ряду продуктов начали выплачивать компенсации за пять минут. Этого удалось добиться благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс урегулирования.

