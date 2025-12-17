Суд конфисковал у экс-главы похоронной службы Биробиджана сумму взяток

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-17T03:35+0300
2025-12-17T03:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - ПРАЙМ. Суд конфисковал в доход государства сумму взяток у экс-главы муниципальной похоронной службы Биробиджана, сообщает прокуратура ЕАО. "В 2019-2022 годах мужчина, являясь директором муниципального учреждения "Специализированная похоронная служба" Биробиджана, совершил ряд хищений… Суд также конфисковал у осужденного в доход государства денежную сумму в размере 33 100 рублей, соответствующую размеру взятки", - говорится в сообщении. Мужчина сообщил работникам о сборе денег на охранное оборудование на территории городского кладбища, которое было предоставлено на безвозмездной основе одной из коммерческих организаций. Представителя этой фирмы мужчина убедил указать в договоре завышенную стоимость услуг по установке и обслуживанию охранной системы, а также передать ему денежные средства. Затем путем вымогательства он получил от мужчины, выполнявшего работы по спилу аварийных деревьев на территории кладбища, денежные средства в качестве взятки за подписание акта приема выполненных работ. Он признан виновным в совершении трех преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством). Ранее суд признал его виновным в совершении указанных преступлений, ему назначили наказание без учета конфискации суммы взятки. Прокурор с принятым решением не согласился и потребовал применить к осужденному конфискацию денежных средств, полученных в качестве взятки. "Биробиджанский районный суд ЕАО с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 99 300 рублей и с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 2 года 10 месяцев", - отмечает прокуратура.
03:35 17.12.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - ПРАЙМ. Суд конфисковал в доход государства сумму взяток у экс-главы муниципальной похоронной службы Биробиджана, сообщает прокуратура ЕАО.
"В 2019-2022 годах мужчина, являясь директором муниципального учреждения "Специализированная похоронная служба" Биробиджана, совершил ряд хищений… Суд также конфисковал у осужденного в доход государства денежную сумму в размере 33 100 рублей, соответствующую размеру взятки", - говорится в сообщении.
Мужчина сообщил работникам о сборе денег на охранное оборудование на территории городского кладбища, которое было предоставлено на безвозмездной основе одной из коммерческих организаций. Представителя этой фирмы мужчина убедил указать в договоре завышенную стоимость услуг по установке и обслуживанию охранной системы, а также передать ему денежные средства.
Затем путем вымогательства он получил от мужчины, выполнявшего работы по спилу аварийных деревьев на территории кладбища, денежные средства в качестве взятки за подписание акта приема выполненных работ.
Он признан виновным в совершении трех преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством).
Ранее суд признал его виновным в совершении указанных преступлений, ему назначили наказание без учета конфискации суммы взятки. Прокурор с принятым решением не согласился и потребовал применить к осужденному конфискацию денежных средств, полученных в качестве взятки.
"Биробиджанский районный суд ЕАО с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 99 300 рублей и с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 2 года 10 месяцев", - отмечает прокуратура.
 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
