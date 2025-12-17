https://1prime.ru/20251217/sud-865632893.html
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank 16 января
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank 16 января - 17.12.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank 16 января
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:30+0300
2025-12-17T12:30+0300
2025-12-17T12:30+0300
банки
финансы
россия
москва
euroclear bank
банк россия
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к Euroclear Bank принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00", - сообщили в пресс-службе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, москва, euroclear bank, банк россия, центральные банки
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Euroclear Bank, банк Россия, центральные банки
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank 16 января
Суд назначил на 16 января предварительные слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank