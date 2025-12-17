https://1prime.ru/20251217/svo-865639671.html
Россия вернула себе статус суверенной страны с началом СВО, заявил Путин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия вернула себе статус полностью суверенной страны с началом СВО, заявил президент России Владимир Путин. "И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
