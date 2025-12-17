https://1prime.ru/20251217/tovarooborot-865635263.html

Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос почти на три процента

БАКУ, 17 дек – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении и превысил 4,5 миллиарда долларов, говорится в отчете Государственного таможенного комитета республики. "За 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией был равен 4,508 миллиарда долларов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 2,9%", - говорится в отчете. Экспорт азербайджанской продукции в Россию составил в отчетном периоде 1,088 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,4%, а импорт российской продукции в Азербайджан – 3,42 миллиарда долларов, прибавив 3,8%, указали в ведомстве. Там отметили, что Россия продолжает занимать третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ по итогам января-ноября пришлось 10,11% внешнеторгового оборота республики. Азербайджан и Россия планируют увеличить товарооборот в текущем году до 5 миллиардов долларов, заявлял в конце ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов.

