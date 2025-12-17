https://1prime.ru/20251217/tramp-865621883.html

СМИ: европейские чиновники заявили, что хорошо работают с Трампом

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Европейские чиновники впервые за несколько месяцев заявили, что они хорошо сотрудничают с американскими переговорщиками и президентом США Дональдом Трампом по конфликту на Украине, сообщает газета New York Times. "Впервые за несколько месяцев европейские чиновники заявили, что они хорошо работают с американскими переговорщиками и президентом Трампом", - говорится в публикации. В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

