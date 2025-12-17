https://1prime.ru/20251217/tseny-865648326.html
В России снизились цены производителей промышленных товаров
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре снизились на 0,9% в месячном выражении после роста на 0,9% в октябре, в годовом - на 1,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2025 года, по предварительным данным, к октябрю 2025 года составил 99,1%, к декабрю 2024 года - 98,3%", - говорится в сообщении. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в ноябре снизились на 1,5% после роста на 0,6% в октябре; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,7%. В обрабатывающих производствах цены производителей в ноябре снизились на 0,7% после увеличения на 1,1% в октябре; а в годовом выросли – на 0,9%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в ноябре цены производителей показали снижение на 1,7% после нулевой динамики в октябре; в годовом они увеличились на 14,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в ноябре ускорился 0,8% с 0,1% в октябре; в годовом выражении они выросли на 7,5%.
