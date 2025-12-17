Гостиницы для сельского туризма появятся лишь на землях виноделов

https://1prime.ru/20251217/turizm-865649994.html

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий строить гостиницы для оказания услуг в сфере сельского туризма лишь на сельхозземлях, которыми владеют винодельческие хозяйства. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 декабря. Документ разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях осуществлять строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, предназначенных для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. При этом строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается. А вот возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг в сфере сельского туризма, например, гостиницы, можно будет лишь на землях, которыми владеют винодельческие хозяйства. Но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия". Первоначально строительство таких туробъектов разрешалось и на землях, принадлежащих виноградарским хозяйствам. Но комитет поддержал поправку, которая запрещает это делать. Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг в сфере сельского туризма станет возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в федеральный реестр таких насаждений. Причем такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее пяти гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить. Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров. Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев, связанных с изъятием для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка на которых они расположены. "Данные ограничения призваны предотвратить ситуации, при которых приоритет отдается туристической инфраструктуре в ущерб виноградарству, или когда объекты гостеприимства занимают неоправданно большую часть территории, что недопустимо с точки зрения сохранения земель сельскохозяйственного назначения", – пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Соблюдение установленных норм позволит избежать нецелевого использования угодий и сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов, считает он. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

