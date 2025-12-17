Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на металлургический уголь - 17.12.2025
МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на металлургический уголь
2025-12-17T19:46+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Глобальный спрос на металлургический уголь к 2030 году снизится на 4,8% по сравнению с 2025 годом, до 1,061 миллиарда тонн в год, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). "Смотря в будущее, ожидается, что мировой спрос на металлургический уголь будет постепенно снижаться до 1,061 миллиарда тонн к 2030 году. Эта тенденция отражает структурные изменения в сталелитейном производстве и замедление роста промышленной деятельности", - говорится в отчете. МЭА ожидает, что мировой спрос на металлургический уголь в 2025 году достигнет 1,114 миллиарда тонн, оставаясь стабильным по сравнению с 2024 годом. При этом в период с 2025 по 2030 годы начнется постепенное снижение спроса, которое, следовательно, составит 53 миллиона тонн, или 4,8%. По оценкам агентства, у самого крупного потребителя металлургического угля в мире - Китая - спрос в 2025 году составит около 742 миллионов тонн, что лишь немного больше показателей предыдущего года - 734 миллиона тонн. Спрос в Индии в этом году увеличится в целом на 5 миллионов тонн, что объясняется ростом сталелитейных мощностей и промышленной активностью. Тем временем в Японии, Корее и ЕС прогнозируется снижение спроса, которое связано с сокращением объемов производства стали. Тем не менее к 2030 году МЭА ожидает сокращения спроса в Китае на 77 миллионов тонн, однако это снижение частично компенсирует рост потребления в Индии на 26 миллионов тонн и Индонезии на 12 миллионов тонн. Ожидается, что спрос в Европейском союзе, Японии и Корее сократится на 21 миллион тонн. В остальном же мире будет наблюдаться незначительный рост.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
28 августа, 11:34
 
