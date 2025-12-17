Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине
Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине
Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине - 17.12.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине
Пятнадцать государств взяли на себя обязательство предоставить Украине финансовую поддержку для военных нужд в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T05:53+0300
2025-12-17T05:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пятнадцать государств взяли на себя обязательство предоставить Украине финансовую поддержку для военных нужд в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook после встречи в формате "Рамштайн". "В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал Шмыгаль. Он уточнил, что предоставлять Киеву финансирование согласились Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Черногория, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия и Чехия. Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, сравнивая это с "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для российских сил. В Кремле также заявляли, что снабжение Украины оружием со стороны западных стран препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
05:53 17.12.2025
 
Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине

Шмыгаль: 15 стран обязались передать Киеву деньги на вооружение

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Денис Шмыгаль. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пятнадцать государств взяли на себя обязательство предоставить Украине финансовую поддержку для военных нужд в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook после встречи в формате "Рамштайн".
"В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал Шмыгаль.
Официальный представитель МИД РФ М. Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
12 сентября, 12:40
Он уточнил, что предоставлять Киеву финансирование согласились Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Черногория, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия и Чехия.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, сравнивая это с "игрой с огнем".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для российских сил. В Кремле также заявляли, что снабжение Украины оружием со стороны западных стран препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Германия поставит Украине еще две установки Patriot, заявил Шмыгаль
1 августа, 12:57
 
