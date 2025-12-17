https://1prime.ru/20251217/ukraina-865625162.html

Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине

Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине - 17.12.2025, ПРАЙМ

Шмыгаль раскрыл, сколько стран дали обязательство выдать деньги Украине

Пятнадцать государств взяли на себя обязательство предоставить Украине финансовую поддержку для военных нужд в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пятнадцать государств взяли на себя обязательство предоставить Украине финансовую поддержку для военных нужд в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook после встречи в формате "Рамштайн". "В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал Шмыгаль. Он уточнил, что предоставлять Киеву финансирование согласились Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Черногория, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия и Чехия. Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, сравнивая это с "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для российских сил. В Кремле также заявляли, что снабжение Украины оружием со стороны западных стран препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

