Залужный раскрыл сроки начала гражданской войны на Украине

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Посол Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в эфире телеканала "Новини.LIVE", что сложное возвращение участников боевых действий с фронта и их интеграция обратно в общество могут стать причиной гражданского конфликта на Украине. Залужный отметил, что по окончании войны около миллиона военнослужащих, которые вернутся к мирной жизни, столкнутся с серьезными проблемами из-за отсутствия рабочих мест, стабильного дохода и жилья. "И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война", — подчеркнул он. Бывший главком ВСУ предложил учесть исторические уроки Второй мировой войны и Афганской войны, чтобы предотвратить политическую нестабильность и проблемы с адаптацией военных к мирной жизни. "Перспектива возвращения около миллиона наших военнослужащих станет большим вызовам и для страны, и для гражданского общества, и что характерно, для самих военнослужащих", — заключил Залужный. Накануне секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко сообщил, что генштаб ВСУ настаивает на введении более строгих мер наказания для дезертиров, включая ограничение их конституционных прав. В декабре генеральная прокуратура Украины убрала из открытого доступа информацию о числе дел, связанных с самовольным оставлением службы и дезертирством среди военнослужащих.В ноябре Костенко заявил, что примерно 80% мобилизованных в Украине бегут из учебных центров, численность уклонистов составляет миллионы, и случаи дезертирства скоро могут сравняться с числом военнослужащих в армии.

