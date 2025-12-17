"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Украины

https://1prime.ru/20251217/ukraina-865651404.html

Украина находится на грани банкротства, что подтверждают оценки Международного валютного фонда, сообщает агентство Associated Press. | 17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Украина находится на грани банкротства, что подтверждают оценки Международного валютного фонда, сообщает агентство Associated Press. "Украина находится на грани банкротства. По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов). Киев должен получить деньги к весне. ЕС пообещал найти средства любым способом", — говорится в материале.Уточняется, что у Европы есть два пути для реализации задуманного: либо предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов, либо скинуться всем Евросоюзом и взять общий кредит.Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Рассматривается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно будет обязана вернуть по окончании конфликта и в случае компенсации ущерба со стороны Москвы. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что идеи Евросоюза о выплате Россией компенсаций Украине далеки от реальности, отметив, что Брюссель давно занимается воровством активов России.Бельгия, Венгрия, а также Euroclear и Европейский центральный банк выступили против того, чтобы Еврокомиссия выделила Украине кредит за счет замороженных российских активов на сумму от 135 до 210 миллиардов евро. Франция также выступила против использования таких средств, находящихся в коммерческих банках. Тем не менее предложение было отправлено на техническое согласование постпредам стран ЕС, и его вынесут на голосование на европейском саммите в середине декабря. Глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центрального банка России — это средства российского народа и пригрозила подать в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear, одной из ведущих в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов.

