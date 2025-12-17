https://1prime.ru/20251217/valyuta-865403668.html

"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты

МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Неделю назад ЦБ принял решение о снятии ограничений на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Он отменил лимит на ежемесячные переводы в 10 тысяч долларов (или другой эквивалентной валюте), который был введен в 2022 году после санкционного шока. В ноябре 2025 года лимит продлевали до марта 2026-го.Его отмена коснулась граждан РФ и тех иностранных физических лиц из дружественных государств, которые проживают или находятся в России. Для нерезидентов из недружественных стран, проживающих в России, ограничения сохранятся до 7 июня 2026 года.Почему регулятор пошел на этот шаг именно сейчас? На это есть как формальные, так и реальные макроэкономические причины.Но эти причины все-таки менее весомые, чем следующие две:Регулятору не нравится слишком крепкий рубль. В декабре 2025 года доллар упал до 76 рублей. Для обычного покупателя в магазине, кажется, появляется хороший сигнал, что импортные товары станут стоить дешевле. Но это не так, потому что цены на товары снижают крайне редко. А вот для государства это проблема.Почему? Россия – страна-экспортер. То есть, существенная часть бюджета – по-прежнему доходы от экспорта товаров: газа, нефти и т.д. Доход мы получаем в долларах, а вот тратим в рублях (пенсии, стройки, зарплаты). Следовательно, если доллар стоит больше, то и бюджет получит больше. Экономически комфортным для балансировки бюджета считается курс ближе к 90 рублям за доллар.Валюта приходила в страну от экспорта, но не могла уйти обратно, потому что действовали жесткие запреты на вывод. То есть, валюта скапливалась внутри, как вода в закрытой плотине, и давила на курс, делая рубль слишком дорогим.Сейчас ЦБ решил приоткрыть шлюзы. Разрешив людям переводить деньги за границу, государство надеется, что граждане купят валюту и выведут её. Предполагается следующая цепочка: спрос на валюту вырастет, рубль ослабнет, в бюджете станет больше денег.Россия теперь много торгует с Китаем. В российских банках скопилось приличное количество китайских юаней, которые принесли экспортеры. Но выдавать кредиты в юанях особо некому – российским компаниям нужны рубли. Получилась ситуация, когда деньги лежат мертвым грузом. Разрешая переводы, ЦБ позволяет банкам избавиться от "лишней" валюты.Автор - Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

