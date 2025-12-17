Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/valyuta-865403668.html
"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты
"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты
Неделю назад ЦБ принял решение о снятии ограничений на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Он отменил лимит на ежемесячные... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T05:05+0300
2025-12-17T05:05+0300
финансы
китай
рф
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865403668.jpg?1765937102
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Неделю назад ЦБ принял решение о снятии ограничений на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Он отменил лимит на ежемесячные переводы в 10 тысяч долларов (или другой эквивалентной валюте), который был введен в 2022 году после санкционного шока. В ноябре 2025 года лимит продлевали до марта 2026-го.Его отмена коснулась граждан РФ и тех иностранных физических лиц из дружественных государств, которые проживают или находятся в России. Для нерезидентов из недружественных стран, проживающих в России, ограничения сохранятся до 7 июня 2026 года.Почему регулятор пошел на этот шаг именно сейчас? На это есть как формальные, так и реальные макроэкономические причины.Но эти причины все-таки менее весомые, чем следующие две:Регулятору не нравится слишком крепкий рубль. В декабре 2025 года доллар упал до 76 рублей. Для обычного покупателя в магазине, кажется, появляется хороший сигнал, что импортные товары станут стоить дешевле. Но это не так, потому что цены на товары снижают крайне редко. А вот для государства это проблема.Почему? Россия – страна-экспортер. То есть, существенная часть бюджета – по-прежнему доходы от экспорта товаров: газа, нефти и т.д. Доход мы получаем в долларах, а вот тратим в рублях (пенсии, стройки, зарплаты). Следовательно, если доллар стоит больше, то и бюджет получит больше. Экономически комфортным для балансировки бюджета считается курс ближе к 90 рублям за доллар.Валюта приходила в страну от экспорта, но не могла уйти обратно, потому что действовали жесткие запреты на вывод. То есть, валюта скапливалась внутри, как вода в закрытой плотине, и давила на курс, делая рубль слишком дорогим.Сейчас ЦБ решил приоткрыть шлюзы. Разрешив людям переводить деньги за границу, государство надеется, что граждане купят валюту и выведут её. Предполагается следующая цепочка: спрос на валюту вырастет, рубль ослабнет, в бюджете станет больше денег.Россия теперь много торгует с Китаем. В российских банках скопилось приличное количество китайских юаней, которые принесли экспортеры. Но выдавать кредиты в юанях особо некому – российским компаниям нужны рубли. Получилась ситуация, когда деньги лежат мертвым грузом. Разрешая переводы, ЦБ позволяет банкам избавиться от "лишней" валюты.Автор - Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам
https://1prime.ru/20251210/siluanov-865387480.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Ольга Гогаладзе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg
Ольга Гогаладзе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, китай, рф, курсы валют
Финансы, КИТАЙ, РФ, Курсы валют
05:05 17.12.2025
 
"Регулятор недоволен". В России скопилось слишком много валюты

Экономист Гогаладзе: Банк России приоткрыл шлюзы для вывоза валюты за рубеж

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Ольга Гогаладзе, экономист и эксперт по финансовым рынкам
Ольга Гогаладзе
Экономист и эксперт по финансовым рынкам
Все материалы
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Неделю назад ЦБ принял решение о снятии ограничений на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Он отменил лимит на ежемесячные переводы в 10 тысяч долларов (или другой эквивалентной валюте), который был введен в 2022 году после санкционного шока. В ноябре 2025 года лимит продлевали до марта 2026-го.
Его отмена коснулась граждан РФ и тех иностранных физических лиц из дружественных государств, которые проживают или находятся в России. Для нерезидентов из недружественных стран, проживающих в России, ограничения сохранятся до 7 июня 2026 года.
Почему регулятор пошел на этот шаг именно сейчас? На это есть как формальные, так и реальные макроэкономические причины.
  1. 1.
    Стабильная ситуация на валютном рынке. Это значит, что спрос на валюту охлажден. Основную его часть его формирует небольшое количество людей: туристы. И даже если спрос в этой группе вырастет, то последуют совсем небольшие скачки.
  2. 2.
    Минимизация обходных схем. Ранее граждане, желавшие вывести валюту, могли использовать нелегальные обходы: покупку криптовалют. Снятие лимитов частично легализует эти операции и переводит их в банковскую систему. Это позволяет лучше отслеживать движение денег и приносит доход банкам в виде комиссий за переводы. Но санкции и высокая стоимость таких операций делают реальный вывоз валюты за рубеж все еще трудоемким и дорогим. Но это скорее побочный эффект, нежели основная причина принятия решения.
  3. 3.
    Давление экспортеров и бизнеса. Российские компании и депутаты неоднократно указывали на проблему –жесткие валютные барьеры мешают нормальной внешнеэкономической деятельности и адаптации к новым экономическим связям с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азией.
Но эти причины все-таки менее весомые, чем следующие две:
Регулятору не нравится слишком крепкий рубль. В декабре 2025 года доллар упал до 76 рублей. Для обычного покупателя в магазине, кажется, появляется хороший сигнал, что импортные товары станут стоить дешевле. Но это не так, потому что цены на товары снижают крайне редко. А вот для государства это проблема.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Силуанов рассказал, почему в 1990-е годы рубль колбасило
10 декабря, 08:14
Почему? Россия – страна-экспортер. То есть, существенная часть бюджета – по-прежнему доходы от экспорта товаров: газа, нефти и т.д. Доход мы получаем в долларах, а вот тратим в рублях (пенсии, стройки, зарплаты). Следовательно, если доллар стоит больше, то и бюджет получит больше. Экономически комфортным для балансировки бюджета считается курс ближе к 90 рублям за доллар.
Валюта приходила в страну от экспорта, но не могла уйти обратно, потому что действовали жесткие запреты на вывод. То есть, валюта скапливалась внутри, как вода в закрытой плотине, и давила на курс, делая рубль слишком дорогим.
Сейчас ЦБ решил приоткрыть шлюзы. Разрешив людям переводить деньги за границу, государство надеется, что граждане купят валюту и выведут её. Предполагается следующая цепочка: спрос на валюту вырастет, рубль ослабнет, в бюджете станет больше денег.
Россия теперь много торгует с Китаем. В российских банках скопилось приличное количество китайских юаней, которые принесли экспортеры. Но выдавать кредиты в юанях особо некому – российским компаниям нужны рубли. Получилась ситуация, когда деньги лежат мертвым грузом. Разрешая переводы, ЦБ позволяет банкам избавиться от "лишней" валюты.
Автор - Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам
 
ФинансыКИТАЙРФКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала