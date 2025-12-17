https://1prime.ru/20251217/vlasti-865621073.html
Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение с Россией
Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение с Россией - 17.12.2025, ПРАЙМ
Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение с Россией
Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение и экономические связи с Россией после решения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:43+0300
2025-12-17T00:43+0300
2025-12-17T00:43+0300
россия
экономика
мировая экономика
кипр
украина
рф
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865621073.jpg?1765921394
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение и экономические связи с Россией после решения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис газете "Известия".
"Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения вторжения на Украину", - сказал депутат.
Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России. В МИД РФ заявили, что подобное решение говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из России.
кипр
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, кипр, украина, рф, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИПР, УКРАИНА, РФ, МИД РФ, МИД
Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение с Россией
Депутат Георгиадис: Кипр рассчитывает восстановить авиасообщение с Россией
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение и экономические связи с Россией после решения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис газете "Известия".
"Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения вторжения на Украину", - сказал депутат.
Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России. В МИД РФ заявили, что подобное решение говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из России.