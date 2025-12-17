https://1prime.ru/20251217/vlasti-865621073.html

Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение с Россией

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Власти Кипра рассчитывают восстановить авиасообщение и экономические связи с Россией после решения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис газете "Известия". "Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения вторжения на Украину", - сказал депутат. Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России. В МИД РФ заявили, что подобное решение говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из России.

