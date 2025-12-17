https://1prime.ru/20251217/vojska-865622129.html

Украинские войска усилили удары по России

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ВСУ усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Вот сейчас на фоне последнего (мирного) предложения (президента США Дональда) Трампа мы наблюдаем рост практически на треть. Ну как минимум на 20-30% у нас наблюдается рост количества обстрелов, причем это видно на уровне сравнения недели к неделе", - сказал он газете "Известия". Как подчеркнул Мирошник, больше всего от ударов страдают Херсонская, Белгородская и Курская области, особенно растут попытки ВСУ наносить удары вглубь России. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

