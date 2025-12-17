Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.12.2025
В России сертифицировали автомобиль Volga K50 нижегородского производства
В России сертифицировали автомобиль Volga K50 нижегородского производства
бизнес
россия
рф
нижний новгород
денис мантуров
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Модель новой марки автомобилей Volga под названием К50, которая будет производиться компанией "Нижегородские легковые автомобили", прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом получив возможность эксплуатации и продаж на территории РФ, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно ОТТС, автомобиль будет представлять из себя пятиместный полноприводный кроссовер массой 1,85 тонны с габаритами 4770 миллиметров в длину, 1895 миллиметров в ширину и 1689 миллиметров в высоту. Машина получит двухлитровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 238 лошадиных сил с крутящим моментов 350 Ньютон-метров в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Заявителем на оформление ОТТС указано ООО "Объединенный инженерный центр", а производителем - ООО "Нижегородские легковые автомобили". В мае прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что новые автомобили Volga будут выпускаться компанией "Производство легковых автомобилей" на мощностях в Нижнем Новгороде, арендованных ею у Горьковского автомобильного завода (ГАЗа).
рф
нижний новгород
13:41 17.12.2025
 
В России сертифицировали автомобиль Volga K50 нижегородского производства

© РИА Новости . Евгений Биятов
Сборочный цех
Сборочный цех
Сборочный цех . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Модель новой марки автомобилей Volga под названием К50, которая будет производиться компанией "Нижегородские легковые автомобили", прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом получив возможность эксплуатации и продаж на территории РФ, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно ОТТС, автомобиль будет представлять из себя пятиместный полноприводный кроссовер массой 1,85 тонны с габаритами 4770 миллиметров в длину, 1895 миллиметров в ширину и 1689 миллиметров в высоту.
Машина получит двухлитровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 238 лошадиных сил с крутящим моментов 350 Ньютон-метров в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Заявителем на оформление ОТТС указано ООО "Объединенный инженерный центр", а производителем - ООО "Нижегородские легковые автомобили".
В мае прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что новые автомобили Volga будут выпускаться компанией "Производство легковых автомобилей" на мощностях в Нижнем Новгороде, арендованных ею у Горьковского автомобильного завода (ГАЗа).
 
