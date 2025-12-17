https://1prime.ru/20251217/vuchichi-865620988.html
Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта
Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта - 17.12.2025, ПРАЙМ
Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта
Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:40+0300
2025-12-17T00:40+0300
2025-12-17T00:40+0300
россия
экономика
мировая экономика
сербия
украина
европа
александр вучич
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620988.jpg?1765921211
БЕЛГРАД, 17 дек – ПРАЙМ. Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы на пороге большого конфликта и некоторые спрашивают: Сербия на русской или на европейской стороне? Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у на есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными. Люди могут быть спокойны, моя цель – сохранить мир, чтобы наша экономика развивалась", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону".
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
сербия
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сербия, украина, европа, александр вучич, оон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Александр Вучич, ООН
Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта
Президент Сербии Вучич: Сербия на пороге большого конфликта находится на своей стороне
БЕЛГРАД, 17 дек – ПРАЙМ. Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы на пороге большого конфликта и некоторые спрашивают: Сербия на русской или на европейской стороне? Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у на есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными. Люди могут быть спокойны, моя цель – сохранить мир, чтобы наша экономика развивалась", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону".
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.