Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта

Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта - 17.12.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил, что Сербия на пороге большого конфликта

Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич. | 17.12.2025, ПРАЙМ

БЕЛГРАД, 17 дек – ПРАЙМ. Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне, заявил сербский президент Александр Вучич. "Мы на пороге большого конфликта и некоторые спрашивают: Сербия на русской или на европейской стороне? Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у на есть очень сильные факторы сдерживания и что те, кто попытается что-либо сделать, знают, что это невозможно, потому то их потери были бы неоправданными. Люди могут быть спокойны, моя цель – сохранить мир, чтобы наша экономика развивалась", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону". В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

