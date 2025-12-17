https://1prime.ru/20251217/zapad-865641798.html

Путин: Запад развязал войну на Украине, а Россия пытается ее закончить

2025-12-17T16:16+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Сам Запад развязал войну в 2022 году, а Россия ее пытается закончить, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. "Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада - по сути Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее закончить, прекратить", - сказал он.

2025

