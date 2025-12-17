Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США
План Владимира Зеленского о том, чтобы привлечь США к военному участию в гарантиях безопасности для Украины, может стать настоящим кошмаром как для Америки, так | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T17:08+0300
2025-12-17T17:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского о том, чтобы привлечь США к военному участию в гарантиях безопасности для Украины, может стать настоящим кошмаром как для Америки, так и для самих украинцев, пишет The American Conservative. "Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам. Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев", — говорится в публикации.Обозреватель также утверждает, что Зеленский и европейцы стремятся сорвать процесс достижения мира, предлагая России условия, которые она не примет.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты и страны ЕС согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных принципам пятой статьи устава НАТО. Согласно информации, предоставленной порталу Axios анонимным американским чиновником, президент Дональд Трамп уверен, что способен убедить Россию принять такие условия.В сентябре Владимир Путин выразил недовольство по поводу возможного вступления Украины в НАТО.Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Лондона и других европейских столиц о возможности прибытия войск альянса в Украину, российское внешнеполитическое ведомство расценивает как подстрекательство к продолжению конфликта.
17:08 17.12.2025 (обновлено: 17:09 17.12.2025)
 
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала возмущение в США

TAC: план Зеленского по гарантиям безопасности будет кошмаром для США

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского о том, чтобы привлечь США к военному участию в гарантиях безопасности для Украины, может стать настоящим кошмаром как для Америки, так и для самих украинцев, пишет The American Conservative.
"Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам. Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев", — говорится в публикации.
Обозреватель также утверждает, что Зеленский и европейцы стремятся сорвать процесс достижения мира, предлагая России условия, которые она не примет.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты и страны ЕС согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных принципам пятой статьи устава НАТО. Согласно информации, предоставленной порталу Axios анонимным американским чиновником, президент Дональд Трамп уверен, что способен убедить Россию принять такие условия.
В сентябре Владимир Путин выразил недовольство по поводу возможного вступления Украины в НАТО.
Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Лондона и других европейских столиц о возможности прибытия войск альянса в Украину, российское внешнеполитическое ведомство расценивает как подстрекательство к продолжению конфликта.
