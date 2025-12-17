https://1prime.ru/20251217/zhile-865604219.html
Россиянам объяснили, когда начнет дорожать вторичное жилье
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По данным Банка России, разрыв цен на новое и вторичное жилье в ряде регионов превысил 80%. Когда и за счет чего он сократится, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По его словам, все дело в подорожании новостроек, у которого есть объективная причина. Осенью наблюдается бурный ажиотаж в офисах продаж, связанный с закручиванием гаек в семейной ипотеке - с 1 февраля домохозяйство сможет взять только один такой кредит на семью, а пока есть возможность взять два.Серьезный рост продаж начался еще в середине октября, а в ноябре принял эффект валуна, скатывающегося с горы - если в начале осени продажники из топовых застройщиков проводили по две-три встречи в день, то сейчас до пяти-шести. Соответственно, это дает больше сделок и позволяет девелоперам поднимать цены. И это происходит, несмотря на то, что некоторые банки вообще прикрыли семейную ипотеку до февраля следующего года.Со вторичкой ситуация сложнее. Мало того, что некоторая часть спроса перетекла на новостройки из-за необходимости воспользоваться действительно стоящим предложением, здесь играет роль еще и "Долингейт" - покупатели отказываются от сделок чуть ли не в момент подписания договора, и это явление тоже в определенной степени становится массовым.Ну и, конечно, качество жилья в старом фонде зачастую уступает новостройкам. Хрущевка в блочной пятиэтажке вряд ли будет стоить, как квартира в современном ЖК. Это тоже нужно брать в расчет.“Говоря о том, когда начнет дорожать вторичка, хотелось бы, чтобы этого роста не было хотя бы год - доходы населения не успевают за ростом цен. Но в любом случае она постепенно начнет оживать после всех необходимых действий Верховного суда по предотвращению кейсов "Долингейта" и плавного снижения ставки ЦБ”, - полагает Алексей Кричевский.До этого момента покупатель с деньгами может воспользоваться выгодным предложением на вторичке и поймать момент для совершения сделки. Разница с новостройками к февралю может запросто достичь 90%. Но потом у девелоперов наступит очередное похмелье после праздника, и аппетиты придется немного умерить, заключил он.
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По данным Банка России, разрыв цен на новое и вторичное жилье в ряде регионов превысил 80%. Когда и за счет чего он сократится, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По его словам, все дело в подорожании новостроек, у которого есть объективная причина. Осенью наблюдается бурный ажиотаж в офисах продаж, связанный с закручиванием гаек в семейной ипотеке - с 1 февраля домохозяйство сможет взять только один такой кредит на семью, а пока есть возможность взять два.
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки
Серьезный рост продаж начался еще в середине октября, а в ноябре принял эффект валуна, скатывающегося с горы - если в начале осени продажники из топовых застройщиков проводили по две-три встречи в день, то сейчас до пяти-шести. Соответственно, это дает больше сделок и позволяет девелоперам поднимать цены. И это происходит, несмотря на то, что некоторые банки вообще прикрыли семейную ипотеку до февраля следующего года.
Со вторичкой ситуация сложнее. Мало того, что некоторая часть спроса перетекла на новостройки из-за необходимости воспользоваться действительно стоящим предложением, здесь играет роль еще и "Долингейт" - покупатели отказываются от сделок чуть ли не в момент подписания договора, и это явление тоже в определенной степени становится массовым.
Ну и, конечно, качество жилья в старом фонде зачастую уступает новостройкам. Хрущевка в блочной пятиэтажке вряд ли будет стоить, как квартира в современном ЖК. Это тоже нужно брать в расчет.
“Говоря о том, когда начнет дорожать вторичка, хотелось бы, чтобы этого роста не было хотя бы год - доходы населения не успевают за ростом цен. Но в любом случае она постепенно начнет оживать после всех необходимых действий Верховного суда по предотвращению кейсов "Долингейта" и плавного снижения ставки ЦБ”, - полагает Алексей Кричевский.
До этого момента покупатель с деньгами может воспользоваться выгодным предложением на вторичке и поймать момент для совершения сделки. Разница с новостройками к февралю может запросто достичь 90%. Но потом у девелоперов наступит очередное похмелье после праздника, и аппетиты придется немного умерить, заключил он.