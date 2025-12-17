https://1prime.ru/20251217/zoloto-865627715.html

Золото дорожает на фоне геополитической ситуации

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Золото дорожает в среду утром на фоне ряда факторов, в числе которых политика мировых центральных банков по формированию золотовалютных резервов (ЗВР) и геополитическая ситуация, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 36,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,84% - до 4 369,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,1% - до 66,54 доллара за унцию. Показатель ранее в ходе торгов впервые в истории превысил 66 долларов. Стремительный рост цен на золото обусловлен активными покупками со стороны мировых центральных банков, а также более широким уходом инвесторов из государственных облигаций и ключевых валют. Дополнительную поддержку золоту придала геополитическая напряженность, усилившая его привлекательность как защитного актива, отмечают аналитики агентства Блумберг. Инвесторы также оценивают опубликованные во вторник данные о занятости в США, показавшие ослабление рынка труда, что вновь подогрело ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в следующем году. Так, безработица в стране в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 64 тысячи. Следующее заседание ФРС США пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов.

