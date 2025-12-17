Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков - 17.12.2025
Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков
Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне увеличения спроса на него со стороны центробанков мира и благоприятных рыночных прогнозов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 37,80 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87% - до 4 370,10 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,12% - до 65,945 доллара за унцию. Аналитики обращают внимание на влияние спроса мировых центробанков на цену золота. "Уровень цен поддерживается на гораздо более высоком уровне, чем был в начале, благодаря спросу со стороны центральных банков. И затем внезапно мы оказываемся выше 4000 долларов в гораздо более благоприятной обстановке с точки зрения позиционирования, что позволяет циклу продолжаться", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела стратегии по цветным и драгоценным металлам в JP Morgan Грегори Ширер (Gregory Shearer). Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото. В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года.
18:48 17.12.2025
 
Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков

Цена на золото растет на фоне увеличения спроса на него со стороны Центробанков мира

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне увеличения спроса на него со стороны центробанков мира и благоприятных рыночных прогнозов, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 37,80 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87% - до 4 370,10 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,12% - до 65,945 доллара за унцию.
Аналитики обращают внимание на влияние спроса мировых центробанков на цену золота. "Уровень цен поддерживается на гораздо более высоком уровне, чем был в начале, благодаря спросу со стороны центральных банков. И затем внезапно мы оказываемся выше 4000 долларов в гораздо более благоприятной обстановке с точки зрения позиционирования, что позволяет циклу продолжаться", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела стратегии по цветным и драгоценным металлам в JP Morgan Грегори Ширер (Gregory Shearer).
Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото.
В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года.
Рубль, биткоин, золото и майнинг: движение вперед
