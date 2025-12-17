https://1prime.ru/20251217/zoloto-865646554.html

Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков

Золото дорожает на фоне увеличения спроса со стороны мировых Центробанков

2025-12-17T18:48+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне увеличения спроса на него со стороны центробанков мира и благоприятных рыночных прогнозов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 37,80 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87% - до 4 370,10 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,12% - до 65,945 доллара за унцию. Аналитики обращают внимание на влияние спроса мировых центробанков на цену золота. "Уровень цен поддерживается на гораздо более высоком уровне, чем был в начале, благодаря спросу со стороны центральных банков. И затем внезапно мы оказываемся выше 4000 долларов в гораздо более благоприятной обстановке с точки зрения позиционирования, что позволяет циклу продолжаться", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела стратегии по цветным и драгоценным металлам в JP Morgan Грегори Ширер (Gregory Shearer). Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото. В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года.

