Аграрии полностью обеспечены топливом, заявила Лут
2025-12-18T17:05+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании правительства в четверг. "Сейчас благодаря поддержке Минэнерго ситуация стабильна. Аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке", - доложила министр.
