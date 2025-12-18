Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается
Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается - 18.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается
Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается, оставаясь выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:53+0300
2025-12-18T12:53+0300
12:53 18.12.2025
 
Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается

Индекс Мосбиржи в основную сессию слегка повышается, оставаясь выше 2750 пунктов

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию слегка повышается, оставаясь выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.41 мск увеличивается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2763,08 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Алросы" (+2,1%), "Норникеля" (+1,5%), "Яндекса" (+1,1%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,9%), "Татнефти" (-1%).
В преддверии пятницы, насыщенной событиями, часть инвесторов может сделать паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и объемов торгов на российском рынке акций, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ.
"Этот фактор будет способствовать продолжению консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине нашего целевого диапазона 2730-2810 пунктов", - добавляет он.
Среди бумаг, после вчерашних данных недельной инфляции, спрос может сохраниться в акциях компаний, чей бизнес чувствителен к кредитным ставкам в экономике. Плюс к этому возможен точечный спрос в акция второго и третьего эшелонов, где отставшие бумаги могут показать догоняющий рост, предполагает эксперт.
Зреет мнение, что Банк России в день прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным может снизить ключевую ставку более чем на ожидаемые всеми 0,5 процентного пункта, отмечают аналитики компании "Алор брокер".
"В пользу этой точки зрения играют последние данные инфляции, согласно которым недельный показатель по 15 декабря не изменился (0,05%), а годовой – снизился с 6,12% до 5,78%. С другой стороны, инфляционные ожидания населения выросли до максимальных за 10 месяцев 13,7%, а на этот показатель ЦБ также обращает много внимания при принятии решения", - отмечают они.
"Если регулятор все-таки пойдет на мягкое решение, рост рынка может быть сильным, но вряд ли длительным", - заключают аналитики.
 
