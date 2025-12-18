Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров - 18.12.2025
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров - 18.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:58+0300
2025-12-18T17:24+0300
россия
рф
михаил мишустин
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и технику."Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжать мониторить цены по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как и топливо, и техника, и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Такой подход он назвал основой успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания.
рф
1920
1920
true
россия, рф, михаил мишустин, сельское хозяйство
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Сельское хозяйство
16:58 18.12.2025 (обновлено: 17:24 18.12.2025)
 
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров

Мишустин поручил вести мониторинг цен важных для АПК товаров, включая топливо

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и технику.
"Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжать мониторить цены по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как и топливо, и техника, и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Такой подход он назвал основой успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания.
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
14 декабря, 10:13
 
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Сельское хозяйство
 
 
