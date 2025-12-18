https://1prime.ru/20251218/apk-865680994.html
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров - 18.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:58+0300
2025-12-18T16:58+0300
2025-12-18T17:24+0300
россия
рф
михаил мишустин
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и технику."Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжать мониторить цены по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как и топливо, и техника, и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Такой подход он назвал основой успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания.
https://1prime.ru/20251214/apk-865526274.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_8db76e39154eb27da37517654d51d966.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, сельское хозяйство
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Сельское хозяйство
Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров
Мишустин поручил вести мониторинг цен важных для АПК товаров, включая топливо