Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров

18.12.2025

Мишустин поручил продолжать мониторинг цен чувствительных для АПК товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и... | 18.12.2025

2025-12-18T16:58+0300

2025-12-18T16:58+0300

2025-12-18T17:24+0300

россия

рф

михаил мишустин

сельское хозяйство

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и технику."Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжать мониторить цены по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как и топливо, и техника, и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Такой подход он назвал основой успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания.

рф

