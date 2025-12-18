https://1prime.ru/20251218/atr-865673693.html

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 18.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, при этом акции компаний технологического сектора... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T14:02+0300

2025-12-18T14:02+0300

2025-12-18T14:02+0300

рынок

торги

акции

азиатско-тихоокеанский регион

япония

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, при этом акции компаний технологического сектора подешевели, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,16%, до 3 876,37 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 2 440,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,12%, до 25 498,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,53%, до 3 994,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 8 588,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,03%, до 49 001,5 пункта. На снижение индексов повлияла отрицательная динамика акций технологических компаний. Так, бумаги китайских Xiaomi и Lenovo подешевели на 2,39% и 1,88% соответственно, японских Hitachi и Tokyo Electron - на 2,96% и 3,22%. Южнокорейский технологический сектор также торговался в минусе: бумаги LG Electronics подешевели на 3,43%. Вдобавок отрицательно на токийский индикатор могло повлиять то, что рынок ожидает итогов декабрьского заседания центробанка Японии, которые станут известны в пятницу. Аналитики ждут повышения учётной ставки до 0,75% с текущих 0,5%.

https://1prime.ru/20251218/yuan-865671851.html

азиатско-тихоокеанский регион

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi