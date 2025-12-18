Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 18.12.2025
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 18.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, при этом акции компаний технологического сектора... | 18.12.2025, ПРАЙМ
рынок
торги
акции
азиатско-тихоокеанский регион
япония
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, при этом акции компаний технологического сектора подешевели, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,16%, до 3 876,37 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 2 440,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,12%, до 25 498,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,53%, до 3 994,51 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 8 588,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,03%, до 49 001,5 пункта. На снижение индексов повлияла отрицательная динамика акций технологических компаний. Так, бумаги китайских Xiaomi и Lenovo подешевели на 2,39% и 1,88% соответственно, японских Hitachi и Tokyo Electron - на 2,96% и 3,22%. Южнокорейский технологический сектор также торговался в минусе: бумаги LG Electronics подешевели на 3,43%. Вдобавок отрицательно на токийский индикатор могло повлиять то, что рынок ожидает итогов декабрьского заседания центробанка Японии, которые станут известны в пятницу. Аналитики ждут повышения учётной ставки до 0,75% с текущих 0,5%.
азиатско-тихоокеанский регион
япония
рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
14:02 18.12.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Биржевые индексы АТР закрылись разнонаправленно, акции техсектора подешевели

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Сотрудник в офисе биржи
Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, при этом акции компаний технологического сектора подешевели, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 1,16%, до 3 876,37 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 2 440,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,12%, до 25 498,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,53%, до 3 994,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 8 588,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,03%, до 49 001,5 пункта.
На снижение индексов повлияла отрицательная динамика акций технологических компаний. Так, бумаги китайских Xiaomi и Lenovo подешевели на 2,39% и 1,88% соответственно, японских Hitachi и Tokyo Electron - на 2,96% и 3,22%. Южнокорейский технологический сектор также торговался в минусе: бумаги LG Electronics подешевели на 3,43%.
Вдобавок отрицательно на токийский индикатор могло повлиять то, что рынок ожидает итогов декабрьского заседания центробанка Японии, которые станут известны в пятницу. Аналитики ждут повышения учётной ставки до 0,75% с текущих 0,5%.
РынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
