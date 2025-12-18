https://1prime.ru/20251218/avtostat-865674156.html

Продажи новых УАЗов в России за 11 месяцев упали на 38 процентов

2025-12-18T14:13+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам января-ноября составили 17,6 тысячи единиц, что на 38% меньше, чем за те же 11 месяцев предыдущего года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Что касается итогов 11 месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было реализовано 17,6 тысячи новых машин марки УАЗ – на 38% меньше, чем в январе–ноябре 2024-го", - говорится в сообщении. Что касается ноября текущего года, то за последний месяц осени было приобретено 1 459 новых УАЗов, и это на 46% меньше, чем годом ранее (2 696) и на 23% меньше, чем в октябре текущего года (1 906 машин). "Наибольший объем продаж в конце осени пришелся на семейство коммерческих машин СГР (малотоннажные грузовики - ред.), чей результат составил 520 единиц. Это соответствует доле около 36% от общего числа реализованных автомобилей бренда", - отметили также в "Автостате". Вторым по популярности в ноябре стал внедорожник УАЗ "Патриот", продажи которого составили 508 единиц. Следом идут легкий грузовик "Профи" (219 машин) и "Пикап" (197), а замыкает пятерку лидеров внедорожник "Хантер" (15 автомобилей). Всего, согласно данным ППК и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продали 127,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом за январь-ноябрь наблюдается снижение продаж на 17,8%, до 1,19 миллиона машин.

бизнес, россия, рф, уаз