Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75 процента - 18.12.2025
Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75 процента
2025-12-18T15:37+0300
2025-12-18T15:37+0300
банки
финансы
великобритания
банк англии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Центробанк Великобритании по итогам декабрьского заседания понизил учетную ставку до 3,75% с прежнего уровня 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На заседании, завершившемся 17 декабря, Комитет по монетарной политике проголосовал большинством 5/4 понизить учетную ставку банка на 25 базисных пунктов - до 3,75%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Регулятор отмечает замедление годовой инфляции в Великобритании - по итогам ноября она составила 3,2% против значения октября в 3,6%. Несмотря на то что показатель все еще находится выше целевого уровня Банка Англии в 2%, регулятор ожидает более скорого его достижения в ближайшей перспективе. "Риск более устойчивой инфляции стал несколько менее выраженным с момента предыдущего заседания, в то время как риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса, сохраняется", - указывается в релизе. Степень дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии будет зависеть от динамики потребительских цен. Исходя из текущих данных, учетная ставка, вероятно, будет продолжать постепенно снижаться, отмечает регулятор.
великобритания
банки, финансы, великобритания, банк англии
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Банк Англии
15:37 18.12.2025
 
Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75 процента

Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75% с 4% годовых

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Центробанк Великобритании по итогам декабрьского заседания понизил учетную ставку до 3,75% с прежнего уровня 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На заседании, завершившемся 17 декабря, Комитет по монетарной политике проголосовал большинством 5/4 понизить учетную ставку банка на 25 базисных пунктов - до 3,75%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Регулятор отмечает замедление годовой инфляции в Великобритании - по итогам ноября она составила 3,2% против значения октября в 3,6%. Несмотря на то что показатель все еще находится выше целевого уровня Банка Англии в 2%, регулятор ожидает более скорого его достижения в ближайшей перспективе.
"Риск более устойчивой инфляции стал несколько менее выраженным с момента предыдущего заседания, в то время как риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса, сохраняется", - указывается в релизе.
Степень дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии будет зависеть от динамики потребительских цен. Исходя из текущих данных, учетная ставка, вероятно, будет продолжать постепенно снижаться, отмечает регулятор.
ЦБ установил официальный курс валют на 17 декабря
16 декабря, 17:22
16 декабря, 17:22
 
Заголовок открываемого материала