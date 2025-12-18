Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75 процента

https://1prime.ru/20251218/bank-865677628.html

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Центробанк Великобритании по итогам декабрьского заседания понизил учетную ставку до 3,75% с прежнего уровня 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На заседании, завершившемся 17 декабря, Комитет по монетарной политике проголосовал большинством 5/4 понизить учетную ставку банка на 25 базисных пунктов - до 3,75%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Регулятор отмечает замедление годовой инфляции в Великобритании - по итогам ноября она составила 3,2% против значения октября в 3,6%. Несмотря на то что показатель все еще находится выше целевого уровня Банка Англии в 2%, регулятор ожидает более скорого его достижения в ближайшей перспективе. "Риск более устойчивой инфляции стал несколько менее выраженным с момента предыдущего заседания, в то время как риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса, сохраняется", - указывается в релизе. Степень дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии будет зависеть от динамики потребительских цен. Исходя из текущих данных, учетная ставка, вероятно, будет продолжать постепенно снижаться, отмечает регулятор.

