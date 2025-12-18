Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025, ПРАЙМ
Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза
Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза - 18.12.2025, ПРАЙМ
Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза
Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T05:18+0300
2025-12-18T05:18+0300
банки
финансы
россия
рф
олег лагуткин
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865656829.jpg?1766024290
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Объем выдач потребкредитов за 11 месяцев текущего года составил около 2,97 триллиона рублей, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составляла 5,85 триллиона рублей. При этом количество выданных ссуд составило 18,1 миллиона единиц против 33,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ноябре 2025 года зафиксирован наименьший объем выдач за последние четыре месяца - чуть менее 298 миллиардов рублей. При этом число выданных потребительских кредитов за последний месяц осени составило всего 160,9 тысячи - настолько низкого значения не было с февраля. Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил снижение объемов выдачи потребительских кредитов действиями регулятора. Так, ЦБ РФ длительное время активно ужесточал регулирование рынка, в частности через макропруденциальные лимиты. Также был введен период охлаждения, который был направлен на противодействие мошенникам, а "в реальности привел, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", сказал он. "В дополнение к регуляторным ограничениям высокая ключевая ставка тянула вверх и ставки кредитования, что с одной стороны снижало одобряемые суммы кредитов, а с другой отталкивало многих потребителей от получения заемных средств. Все эти и ряд иных мероприятий в этом году привели к нужному регулятору результату – сокращение объемов кредитования физических лиц", - заключил Лагуткин.
рф
банки, финансы, россия, рф, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
05:18 18.12.2025
 
Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза

"Скоринг бюро": банки за 11 месяцев снизили выдачу потребительских кредитов в два раза

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Объем выдач потребкредитов за 11 месяцев текущего года составил около 2,97 триллиона рублей, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составляла 5,85 триллиона рублей.
При этом количество выданных ссуд составило 18,1 миллиона единиц против 33,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, в ноябре 2025 года зафиксирован наименьший объем выдач за последние четыре месяца - чуть менее 298 миллиардов рублей. При этом число выданных потребительских кредитов за последний месяц осени составило всего 160,9 тысячи - настолько низкого значения не было с февраля.
Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил снижение объемов выдачи потребительских кредитов действиями регулятора. Так, ЦБ РФ длительное время активно ужесточал регулирование рынка, в частности через макропруденциальные лимиты. Также был введен период охлаждения, который был направлен на противодействие мошенникам, а "в реальности привел, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", сказал он.
"В дополнение к регуляторным ограничениям высокая ключевая ставка тянула вверх и ставки кредитования, что с одной стороны снижало одобряемые суммы кредитов, а с другой отталкивало многих потребителей от получения заемных средств. Все эти и ряд иных мероприятий в этом году привели к нужному регулятору результату – сокращение объемов кредитования физических лиц", - заключил Лагуткин.
 
БанкиФинансыРОССИЯРФОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
