Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза

Российские банки снизили выдачу потребительских кредитов в два раза

2025-12-18T05:18+0300

2025-12-18T05:18+0300

2025-12-18T05:18+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Объем выдач потребкредитов за 11 месяцев текущего года составил около 2,97 триллиона рублей, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составляла 5,85 триллиона рублей. При этом количество выданных ссуд составило 18,1 миллиона единиц против 33,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ноябре 2025 года зафиксирован наименьший объем выдач за последние четыре месяца - чуть менее 298 миллиардов рублей. При этом число выданных потребительских кредитов за последний месяц осени составило всего 160,9 тысячи - настолько низкого значения не было с февраля. Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил снижение объемов выдачи потребительских кредитов действиями регулятора. Так, ЦБ РФ длительное время активно ужесточал регулирование рынка, в частности через макропруденциальные лимиты. Также был введен период охлаждения, который был направлен на противодействие мошенникам, а "в реальности привел, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", сказал он. "В дополнение к регуляторным ограничениям высокая ключевая ставка тянула вверх и ставки кредитования, что с одной стороны снижало одобряемые суммы кредитов, а с другой отталкивало многих потребителей от получения заемных средств. Все эти и ряд иных мероприятий в этом году привели к нужному регулятору результату – сокращение объемов кредитования физических лиц", - заключил Лагуткин.

