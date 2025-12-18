https://1prime.ru/20251218/barschevskiy-865674683.html
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде. "Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде", - сказал он во время рассмотрения очередного дела в суде. Заседания КС РФ транслируется на его официальном сайте. "Хочу вам сказать, что не со всеми решениями Конституционного суда за эти 25 лет я был согласен. Ну, может быть, даже с двумя я был категорически не согласен. Но важно другое. Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала… Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", - также сказал Барщевский. Барщевский родился 27 декабря 1955 года в Москве. Известный российский адвокат, общественный деятель. Доктор юридических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук. В 1990 году основал и возглавил первое в России адвокатское бюро "Барщевский и партнёры". С 2001 года — полномочный представитель правительства в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ.
