Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/barschevskiy-865674683.html
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде
Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T14:18+0300
2025-12-18T14:18+0300
рф
москва
конституционный суд
верховный суд
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865674507_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_e40804ece1e461f246b10107bd2cb8ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде. "Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде", - сказал он во время рассмотрения очередного дела в суде. Заседания КС РФ транслируется на его официальном сайте. "Хочу вам сказать, что не со всеми решениями Конституционного суда за эти 25 лет я был согласен. Ну, может быть, даже с двумя я был категорически не согласен. Но важно другое. Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала… Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", - также сказал Барщевский. Барщевский родился 27 декабря 1955 года в Москве. Известный российский адвокат, общественный деятель. Доктор юридических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук. В 1990 году основал и возглавил первое в России адвокатское бюро "Барщевский и партнёры". С 2001 года — полномочный представитель правительства в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ.
https://1prime.ru/20250520/imuschestvo-857746533.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865674507_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8b6b438038093585c74cf405c32ed282.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, москва, конституционный суд, верховный суд, политика
РФ, МОСКВА, Конституционный суд, Верховный суд, политика
14:18 18.12.2025
 
Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде

Барщевский заявил, что последний раз участвует в заседании Конституционного суда

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМихаил Барщевский
Михаил Барщевский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Михаил Барщевский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде.
"Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде", - сказал он во время рассмотрения очередного дела в суде.
Заседания КС РФ транслируется на его официальном сайте.
"Хочу вам сказать, что не со всеми решениями Конституционного суда за эти 25 лет я был согласен. Ну, может быть, даже с двумя я был категорически не согласен. Но важно другое. Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала… Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", - также сказал Барщевский.
Барщевский родился 27 декабря 1955 года в Москве. Известный российский адвокат, общественный деятель. Доктор юридических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук. В 1990 году основал и возглавил первое в России адвокатское бюро "Барщевский и партнёры". С 2001 года — полномочный представитель правительства в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ.
Конституционный суд РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников
20 мая, 12:45
 
РФМОСКВАКонституционный судВерховный судполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала