https://1prime.ru/20251218/barschevskiy-865674683.html

Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде

Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде - 18.12.2025, ПРАЙМ

Барщевский ушел с поста полпреда правительства в Конституционном суде

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T14:18+0300

2025-12-18T14:18+0300

2025-12-18T14:18+0300

рф

москва

конституционный суд

верховный суд

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865674507_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_e40804ece1e461f246b10107bd2cb8ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ Михаил Барщевский сообщил, что последний раз участвует в заседании Конституционном суде. "Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде", - сказал он во время рассмотрения очередного дела в суде. Заседания КС РФ транслируется на его официальном сайте. "Хочу вам сказать, что не со всеми решениями Конституционного суда за эти 25 лет я был согласен. Ну, может быть, даже с двумя я был категорически не согласен. Но важно другое. Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала… Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", - также сказал Барщевский. Барщевский родился 27 декабря 1955 года в Москве. Известный российский адвокат, общественный деятель. Доктор юридических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук. В 1990 году основал и возглавил первое в России адвокатское бюро "Барщевский и партнёры". С 2001 года — полномочный представитель правительства в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ.

https://1prime.ru/20250520/imuschestvo-857746533.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, москва, конституционный суд, верховный суд, политика