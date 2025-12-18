Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал снятие США санкций с белорусского калия - 18.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал снятие США санкций с белорусского калия
2025-12-18T18:06+0300
2025-12-18T18:06+0300
мировая экономика
белоруссия
минск
сша
александр лукашенко
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что снятие США санкций с белорусского калия неактуально для Белоруссии, Минск сейчас продает больше калия, чем до санкций. "По "Белкалию" сейчас. Вот, мы снимем санкции со всего калия. Я говорю: спасибо, но нам это не актуально. Мы в этом году продадим больше калия, чем в былые годы, и даже денег получим больше. Поэтому не думайте, что вы тут нам какие-то услуги оказали", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
мировая экономика, белоруссия, минск, сша, александр лукашенко
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, США, Александр Лукашенко
18:06 18.12.2025
 
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что снятие США санкций с белорусского калия неактуально для Белоруссии, Минск сейчас продает больше калия, чем до санкций.
"По "Белкалию" сейчас. Вот, мы снимем санкции со всего калия. Я говорю: спасибо, но нам это не актуально. Мы в этом году продадим больше калия, чем в былые годы, и даже денег получим больше. Поэтому не думайте, что вы тут нам какие-то услуги оказали", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Белоруссия торгует со 190 странами, заявил Лукашенко
16:27
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКСШААлександр Лукашенко
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
