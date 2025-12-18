https://1prime.ru/20251218/belorussiya-865683569.html
Лукашенко прокомментировал снятие США санкций с белорусского калия
Лукашенко прокомментировал снятие США санкций с белорусского калия
МИНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что снятие США санкций с белорусского калия неактуально для Белоруссии, Минск сейчас продает больше калия, чем до санкций. "По "Белкалию" сейчас. Вот, мы снимем санкции со всего калия. Я говорю: спасибо, но нам это не актуально. Мы в этом году продадим больше калия, чем в былые годы, и даже денег получим больше. Поэтому не думайте, что вы тут нам какие-то услуги оказали", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
