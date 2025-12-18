https://1prime.ru/20251218/bolivija-865658348.html

Боливия отменяет субсидии на топливо

Боливия отменяет субсидии на топливо - 18.12.2025, ПРАЙМ

Боливия отменяет субсидии на топливо

Власти Боливии отменяют субсидии на топливо, средства пойдут на развитие регионов и социальной сферы, сообщил президент страны Родриго Пас в обращении к нации. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T06:52+0300

2025-12-18T06:52+0300

2025-12-18T06:52+0300

энергетика

боливия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865658348.jpg?1766029920

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - ПРАЙМ. Власти Боливии отменяют субсидии на топливо, средства пойдут на развитие регионов и социальной сферы, сообщил президент страны Родриго Пас в обращении к нации. Пас подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в экономической, финансовой, энергетической и социальной сферах. "Мы приняли важное решение: защитить кошельки людей и обеспечить стабильность в сфере энергетики и топлива, с прозрачными ценами и гарантированными поставками. Как говорят на улицах, мы должны честно оценить ситуацию... поэтому новые цены на углеводороды будут объявлены вместе с публикацией этого указа", - сказал президент. Заявление главы государства транслировал телеканал Bolivia TV. "Мы упростим импорт дизельного топлива, исключив его из списка контролируемых веществ, обеспечив бесперебойные поставки для транспорта, производства, агробизнеса и стратегических секторов страны. Кроме того, отмена плохо продуманных субсидий прошлого не означает, что мы бросаем (людей - ред). Это означает порядок, справедливость и реальное, ясное и прозрачное перераспределение. Субсидии, которые использовались для сокрытия хищений, больше не приговорят Боливию (к тяжёлой экономической ситуации - ред.). Стабилизация цен на углеводороды в стране позволит получить дополнительные бюджетные ресурсы", - отметил Пас. По его словам, эти ресурсы будут распределены поровну между центральным и региональными правительствами. Новые цены на топливо приведут к увеличению бюджета регионов и улучшению качества услуг для населения в здравоохранении, образовании и других областях, добавил президент. Кроме того, власти на 20% поднимут размер минимальной заработной платы начиная с января 2026 года. Также Пас пообещал поддержать малоимущие слои населения.

боливия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

боливия