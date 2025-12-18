Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боливия отменяет субсидии на топливо - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251218/bolivija-865658348.html
Боливия отменяет субсидии на топливо
Боливия отменяет субсидии на топливо - 18.12.2025, ПРАЙМ
Боливия отменяет субсидии на топливо
Власти Боливии отменяют субсидии на топливо, средства пойдут на развитие регионов и социальной сферы, сообщил президент страны Родриго Пас в обращении к нации. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T06:52+0300
2025-12-18T06:52+0300
энергетика
боливия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865658348.jpg?1766029920
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - ПРАЙМ. Власти Боливии отменяют субсидии на топливо, средства пойдут на развитие регионов и социальной сферы, сообщил президент страны Родриго Пас в обращении к нации. Пас подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в экономической, финансовой, энергетической и социальной сферах. "Мы приняли важное решение: защитить кошельки людей и обеспечить стабильность в сфере энергетики и топлива, с прозрачными ценами и гарантированными поставками. Как говорят на улицах, мы должны честно оценить ситуацию... поэтому новые цены на углеводороды будут объявлены вместе с публикацией этого указа", - сказал президент. Заявление главы государства транслировал телеканал Bolivia TV. "Мы упростим импорт дизельного топлива, исключив его из списка контролируемых веществ, обеспечив бесперебойные поставки для транспорта, производства, агробизнеса и стратегических секторов страны. Кроме того, отмена плохо продуманных субсидий прошлого не означает, что мы бросаем (людей - ред). Это означает порядок, справедливость и реальное, ясное и прозрачное перераспределение. Субсидии, которые использовались для сокрытия хищений, больше не приговорят Боливию (к тяжёлой экономической ситуации - ред.). Стабилизация цен на углеводороды в стране позволит получить дополнительные бюджетные ресурсы", - отметил Пас. По его словам, эти ресурсы будут распределены поровну между центральным и региональными правительствами. Новые цены на топливо приведут к увеличению бюджета регионов и улучшению качества услуг для населения в здравоохранении, образовании и других областях, добавил президент. Кроме того, власти на 20% поднимут размер минимальной заработной платы начиная с января 2026 года. Также Пас пообещал поддержать малоимущие слои населения.
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
боливия
Энергетика, БОЛИВИЯ
06:52 18.12.2025
 
Боливия отменяет субсидии на топливо

Президент Боливии Пас объявил об отмене субсидий на топливо

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - ПРАЙМ. Власти Боливии отменяют субсидии на топливо, средства пойдут на развитие регионов и социальной сферы, сообщил президент страны Родриго Пас в обращении к нации.
Пас подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в экономической, финансовой, энергетической и социальной сферах.
"Мы приняли важное решение: защитить кошельки людей и обеспечить стабильность в сфере энергетики и топлива, с прозрачными ценами и гарантированными поставками. Как говорят на улицах, мы должны честно оценить ситуацию... поэтому новые цены на углеводороды будут объявлены вместе с публикацией этого указа", - сказал президент.
Заявление главы государства транслировал телеканал Bolivia TV.
"Мы упростим импорт дизельного топлива, исключив его из списка контролируемых веществ, обеспечив бесперебойные поставки для транспорта, производства, агробизнеса и стратегических секторов страны. Кроме того, отмена плохо продуманных субсидий прошлого не означает, что мы бросаем (людей - ред). Это означает порядок, справедливость и реальное, ясное и прозрачное перераспределение. Субсидии, которые использовались для сокрытия хищений, больше не приговорят Боливию (к тяжёлой экономической ситуации - ред.). Стабилизация цен на углеводороды в стране позволит получить дополнительные бюджетные ресурсы", - отметил Пас.
По его словам, эти ресурсы будут распределены поровну между центральным и региональными правительствами. Новые цены на топливо приведут к увеличению бюджета регионов и улучшению качества услуг для населения в здравоохранении, образовании и других областях, добавил президент.
Кроме того, власти на 20% поднимут размер минимальной заработной платы начиная с января 2026 года. Также Пас пообещал поддержать малоимущие слои населения.
 
ЭнергетикаБОЛИВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала