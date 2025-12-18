Число компаний с учредителями из Азербайджана в России выросло в 3,6 раза

https://1prime.ru/20251218/chislo-865659634.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Число компаний с учредителями из Азербайджана на российском рынке выросло в 3,6 раза с 2021 года, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.
"С декабря 2021 года количество компаний с учредителями из Азербайджана на российском рынке выросло в 3,6 раза - с 292 до 1037 фирм. Предприниматели открыли 383 новых организаций и вошли в состав почти 500 уже действующих российских компаний", - подсчитали аналитики.
Это компании, в которых учредителями или соучредителями являются граждане Азербайджана либо организации из этой страны.
Всего в России компании с азербайджанскими учредителями составляют 1,6% от общего количества организаций с иностранным участием. В конце 2021 года эта доля была равна 0,7%.
