https://1prime.ru/20251218/chislo-865659634.html

Число компаний с учредителями из Азербайджана в России выросло в 3,6 раза

Число компаний с учредителями из Азербайджана в России выросло в 3,6 раза - 18.12.2025, ПРАЙМ

Число компаний с учредителями из Азербайджана в России выросло в 3,6 раза

Число компаний с учредителями из Азербайджана на российском рынке выросло в 3,6 раза с 2021 года, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T07:58+0300

2025-12-18T07:58+0300

2025-12-18T07:58+0300

бизнес

экономика

россия

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865659634.jpg?1766033916

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Число компаний с учредителями из Азербайджана на российском рынке выросло в 3,6 раза с 2021 года, рассказали РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. "С декабря 2021 года количество компаний с учредителями из Азербайджана на российском рынке выросло в 3,6 раза - с 292 до 1037 фирм. Предприниматели открыли 383 новых организаций и вошли в состав почти 500 уже действующих российских компаний", - подсчитали аналитики. Это компании, в которых учредителями или соучредителями являются граждане Азербайджана либо организации из этой страны. Всего в России компании с азербайджанскими учредителями составляют 1,6% от общего количества организаций с иностранным участием. В конце 2021 года эта доля была равна 0,7%.

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, азербайджан